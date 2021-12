Promocja: Lepsza wersja Xiaomi Mi Band 6 taniej aż o 20%

Dla wielu osób Xiaomi Mi Band 6 jest najlepszą opaską. Xiaomi przygotowało jednak promocję na jej „lepszą wersję”, którą będzie można kupić aż o 20% taniej. W tym samym czasie potrwa też promocja na słuchawki bezprzewodowe TWS Redmi Buds 3.

Lepsza wersja Xiaomi Mi Band 6 aż o 20% taniej

Już dziś o godzinie 19:00 rozpocznie się „błyskawiczna promocja”, w ramach której będzie można kupić opaskę Redmi Smart Band Pro aż o 20% taniej – za 199 złotych (regularna cena to 249 złotych). Smart band ma być sprzedawany w obniżonej cenie w oficjalnych sklepach internetowych Xiaomi oraz u autoryzowanych partnerów, w tym w Media Expert.

źródło: Xiaomi

Redmi Smart Band Pro jest bardzo podobny pod względem specyfikacji do Xiaomi Mi Smart Band 6, ale oferuje znacznie większy wyświetlacz. Opaskę wyposażono bowiem w ekran AMOLED o przekątnej aż 1,47 cala i rozdzielczości 194×368 pikseli (282 ppi) z 8-bitową głębią kolorów, który charakteryzuje się jasnością maksymalną na poziomie 450 nitów. Co więcej, jest także funkcja always-on display.

Ponadto opaska marki Redmi oferuje ponad 110 trybów treningowych, w tym sportów wodnych, ponieważ cechuje się ona wodoszczelnością do 50 metrów, więc można z nią pływać. Jej posiadacze otrzymają do dyspozycji również pulsometr i pulsoksymetr (pomiar SpO2) oraz funkcję monitorowania snu wraz z podziałem na fazy. Co więcej, urządzenie rozpoznaje też drzemki.

Według deklaracji producenta, najnowsza opaska marki Redmi będzie działać do 14 dni na pojedynczym ładowaniu. Samo ładowanie odbywa się natomiast z użyciem dołączanego w zestawie przewodu ze złączem magnetycznym.

Słuchawki Xiaomi Redmi Buds 3 taniej aż o 25%

Również dziś od godziny 19:00 będzie można kupić aż o 25% taniej słuchawki bezprzewodowe TWS Xiaomi Redmi Buds 3 – także w oficjalnych sklepach internetowych Xiaomi i u autoryzowanych partnerów, m.in. w Media Expert.

Słuchawki wykorzystują 12-mm przetwornik dynamiczny i łączność Bluetooth 5.2 do komunikacji ze smartfonem. Według deklaracji producenta, w połączeniu z etui ładującym Redmi Buds 3 będą działać nawet do 20 godzin, a do tego zaledwie 10-minutowe ładowanie zapewni do 90 minut użytkowania.

źródło: Xiaomi

Obie promocje będą obowiązywały tylko przez 24 godziny – od 19:00 dnia 9 grudnia 2021 roku do 18:59 dnia 10 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania zapasów.