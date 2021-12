Plus daje 10 GB za darmo. Jak odebrać?

Wiecznie brakuje Ci internetu? A może po prostu taki miesiąc, że przydałby się dodatkowy transfer, żeby być na bieżąco i pozostać w stałym kontakcie z najbliższymi? To nie ważne – jeśli masz numer w Plusie, to możesz za darmo odebrać bezpłatny pakiet 10 GB internetu. Jak to zrobić?

Reklama

Plus daje 10 GB internetu za darmo. Jak odebrać?

Zbliża się jeden z najbardziej wyczekiwanych, ale też zabieganych okresów w roku. W końcu trzeba poszukać i kupić prezenty dla najbliższych, znaleźć fajne przepisy na świąteczne potrawy, a do tego wszystkiego pozostać w kontakcie z tymi, z którymi nie mamy okazji lub możliwości spotkać się osobiście.

Dziś większość tych rzeczy większość osób robi przez internet, więc każdemu przyda się zapas internetu. Klienci z Plusa są w bardzo komfortowej sytuacji, ponieważ operator daje im możliwość odebrania bezpłatnego pakietu dodatkowych 10 GB internetu całkowicie za darmo. Jak go włączyć?

Reklama

Bardzo prosto, ale nie służy do tego krótki kod, który wpisuje się na klawiaturze telefonu – trzeba pobrać (lub mieć już zainstalowaną) aplikację iPlus (wcześniej Plus Online). To nie powinien być żaden problem, ponieważ jest ona dostępna w Sklepie Google Play, Huawei AppGallery i App Store.

Aby odebrać pakiet 10 GB internetu za darmo, należy zalogować się do aplikacji iPlus, a następnie z menu w lewym górnym rogu (te trzy poziome kreski) wybrać Usługi i pakiety i później pozycję Internet. Na liście, która się wyświetli, trzeba znaleźć Pakiet Mikołajkowy i go aktywować. Jeżeli aktywacja przebiegnie pomyślnie, operator wyśle SMS z potwierdzeniem.

Promocja skierowana jest do klientów, którzy korzystają z wszystkich rodzajów ofert głosowych sieci Plus i Plush. Darmowy pakiet 10 GB internetu można włączyć w aplikacji do 12 grudnia 2021 roku. W przypadku użytkowników taryf na kartę i MIX będzie on ważny przez 7 dni kalendarzowych od dnia aktywacji, natomiast u klientów abonamentowych do końca aktualnego okresu rozliczeniowego.

Jednocześnie operator zastrzega, że użytkownicy ofert MIX i na kartę muszą mieć przynajmniej 1 grosz na koncie i możliwość wykonywania połączeń, natomiast klienci abonamentowi nie mogą zalegać z płatnościami. Jedna osoba może skorzystać z promocji tylko jeden raz.

Darmowy pakiet 10 GB internetu nie obejmuje transmisji w ramach usługi MMS i można go wykorzystać wyłącznie na terenie Polski.