Redmi 10C debiutuje w Polsce w atrakcyjnej promocji. Można zaoszczędzić 100 złotych

Dla wszystkich, którzy czekali na premierę Redmi 10C w Polsce mamy dobre informacje. Nie dość, że smartfon jest już dostępny, to jeszcze można go kupić w specjalnie przygotowanej promocji.

Nowy Redmi debiutuje w Polsce

Na początku wypada zaznaczyć, że Redmi 10C oficjalnie zadebiutował w zeszłym miesiącu, początkowo celem była Afryka. Na szczęście, fani marki w Polsce nie musieli długo czekać na pojawienie się tego modelu nad Wisłą . Jak już wspomniałem, nowy przedstawiciel rodziny Redmi wszedł właśnie do oficjalnej sprzedaży.

Redmi 10C zapewnia całkiem dobrą specyfikację w atrakcyjnej cenie. Sercem urządzenia jest bowiem procesor Snapdragon 680, którego wydajniejsze rdzenie rozpędzają się do 2,4 GHz. Przetwarzaniem grafiki zajmuje się natomiast układ Adreno 610. Zależnie od wybranej wersji, układowi Qualcomma towarzyszy 4 GB RAM oraz 64 lub 126 GB przestrzeni na dane użytkownika. Dodatkowo pamięć można rozbudować z wykorzystaniem kart microSD.

Wyświetlacz IPS ma 6,71 cala i rozdzielczość HD+, a na jego górze znajduje się niewielkie wycięcie przeznaczone na przednią kamerkę. Całość chroniona jest szkłem Corning Gorilla Glass 3. Skoro już wspomnieliśmy o przedniej kamerce, to przejdziemy do zestawu aparatów. Główna, umieszczona z tyłu kamera ma 50 Mpix f/1.8 i jest wspierana przez czujnik głębi 2 Mpix f/2.4. Natomiast na przodzie zlokalizowana jest kamerka 5 Mpix f/2.2.

Zaletą Redmi 10C powinien być długi czas pracy na jednym ładowaniu. Smartfon jest wyposażony w akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z maksymalną mocą 18 W. Warto jednak mieć na uwadze, że ładowarka dołączona do zestawu zapewnia maksymalną moc 10 W.

Użytkownik otrzymuje jeszcze Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, czytnik linii papilarnych na tyle obudowy, a także gniazdo słuchawkowe mini jack 3,5 mm.

Redmi 10C – cena i promocja

Nowy model Redmi został wyceniona na 799 złotych za wersję 4/64 GB i 899 złotych za wariant 4/128 GB. Dostępny jest on już w sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych – Graphite Gray, Mint Green i Ocean Blue.

Jeśli planujesz kupić Redmi 10C, to naprawdę warto się pospieszyć. Od 21 do 24 kwietnia włącznie lub do wyczerpania zapasów trwa atrakcyjna promocja – wersję 4/64 GB kupimy za 699 złotych, a więc możemy zaoszczędzić 100 złotych!