Od teraz zagrasz w God of War nawet na smartfonie

Premiera God of War na komputerach PC była sporym zaskoczeniem, w szczególności dla posiadaczy konsol PlayStation. Sony idzie teraz jednak o krok dalej, udostępniając grę nawet na smartfonach. Jest to możliwe dzięki dobrodziejstwom chmury.

Zaskakujące połączenie sił

Wydawać by się mogło, że GeForce NOW krwawi każdego dnia coraz mocniej. W obliczu potężnej konkurencji ze strony Xbox Cloud Gaming, niewielu większych wydawców decyduje się na skorzystanie z usług platformy NVIDII. Wsparciem dla GeForce NOW wykazało się jednak Electronic Arts oraz Ubisoft, a teraz do serwisu dołączyła reprezentacja z PlayStation, czyli God of War.

Podróż Kratosa i Atreusa z 2018 roku jest już w obecnej chwili dostępna na GeForce NOW. Oznacza to, że jeśli tylko dysponujecie solidnym łączem światłowodowym lub 5G, w ten hit od PlayStation zagracie teraz nawet na smartfonie. Wystarczy tylko posiadać grę w wersji na Steam lub Epic Games Store, by cieszyć się rozgrywką bez sprawdzania wymagań sprzętowych.

God of War – i wiele więcej

Oprócz tego – jak zawsze w czwartek – NVIDIA dorzuciła kilka dodatkowych gier do swojej usługi. Spójrzmy tylko na tę listę – choć wiadomo – God of War jest zdecydowaną gwiazdą tego tygodnia.

Lila’s Sky Ark (Steam),

Lumote: The Mastermote Chronicles (Steam),

MotoGP22 (Steam),

Space Punks (Epic Games Store),

Terraformers (Steam),

Warstride Challenges (Steam),

EQI (Steam),

God of War (Steam / Epic Games Store),

Twin Mirror (Steam / Epic Games Store).

Aby cieszyć się rozgrywką najwyższej jakości, należy wyposażyć się w pakiet GeForce NOW RTX 3080. Ten kosztuje 99 złotych miesięcznie lub 490 złotych w pakiecie na pół roku. Jeśli nie interesują Was maksymalne ustawienia w każdej z gier, zdecydowanie wystarczy tutaj pakiet Priority, kosztujący 49 złotych za miesiąc oraz 249 złotych za rok.

Zanim jednak skorzystacie z usługi, warto sprawdzić ją za dzięki darmowemu trybowi. Tylko w ten sposób dowiecie się, czy łącze jest w stanie poradzić sobie z prędkością przesyłania danych w chmurze serwisu NVIDIA. Tryb ten pozwala na sesję o długości jednej godziny, co z pewnością wystarczy do sprawdzenia gier z własnej biblioteki.

Warto również przypomnieć, że jeszcze w tym roku, swoją premierę będzie miało God of War: Ragnarok – tym razem na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Choć podczas celebracji czwartych urodzin gry, Cory Barlog – szef Santa Monica Studio – nie miał nic do powiedzenia na temat produkcji, Bruno Velasquez – dyrektor animacji w tej firmie – zapewnił, że tytuł zmierza na konsole jeszcze w tym roku!

Oby, ponieważ Hogwarts Legacy nie może być jedyną premierą tej jesieni.

