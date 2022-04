Problemy z akumulatorem w smartfonie? Winne mogą być Wiadomości Google

Aplikacja Wiadomości Google, zainstalowana na milionach smartfonów z Androidem, zawiera poważny błąd. Może on doprowadzić do odczuwalnie krótszego czasu pracy na jednym ładowaniu.

Reklama

Jedna z funkcji ma negatywny wpływ na czas pracy

Wiadomości Google to jedna z podstawowych aplikacji służących do komunikacji z innymi osobami. Pozwala ona na wysyłanie SMS-ów i MMS-ów oraz jest fabrycznie zainstalowana na większości smartfonów z Androidem. Okazuje się, że jedna z dostępnych funkcji zawiera poważny błąd.

Funkcja, która mimo woli stała się „bohaterką tego tekstu, umożliwia szybkie zrobienie zdjęcia i jego natychmiastowe dołączenie do wiadomości. Ponadto w oknie dodawania zdjęcia mamy podgląd na żywo z aparatu. Oczywiście dostępny jest on wyłącznie, gdy aplikacja posiada odpowiednie uprawnienia dostępu do aparatu.

Niestety, to właśnie wspomniana funkcja może doprowadzić do odczuwalnie szybszego wyczerpywania się energii zgromadzonej w akumulatorze. W jednej z ostatnich aktualizacji pojawił się błąd, który powoduje, że podgląd z aparatu działa w sytuacjach, gdy użytkownik tego nie wymaga. Przykładowo może być cały czas uruchomiony podczas pisania wiadomości, a także działać w tle wraz z aplikacją Wiadomości Google.

Co więcej, jak wynika z licznych skarg użytkowników, niepożądane działanie funkcji przyczynia się nie tylko do krótszego czasu pracy. Niektórzy zauważyli, że smartfon zaczął się nagrzewać – oczywiście nie mamy do czynienia z naprawdę dużymi temperaturami, ale cieplejsza obudowa jest jak najbardziej wyczuwalna.

Jak naprawić błąd w aplikacji?

Warto mieć na uwadze, że problem niekoniecznie musi występować u wszystkich użytkowników. Mimo tego, niektórzy go doświadczają, co negatywnie przekłada się na ogólne doświadczenie płynące z używania smartfona. Nikt raczej nie chce często podłączać smartfona do ładowarki, a nie brakuje też osób, które w ogóle nie mają możliwości doładowania urządzenia w ciągu dnia.

Wystarczy odebrać uprawnienia dostępu do aparatu (fot. Tabletowo.pl)

Na szczęście, błąd można w łatwy sposób naprawić we własnym zakresie. Pierwszy sposób usunięcia problemu sprowadza się do całkowitego zamknięcia aplikacji Wiadomości Google – np. z poziomu okna ostatnio uruchomionych aplikacji. Natomiast druga metoda jest skuteczniejsza, bowiem nie trzeba za każdym razem całkowicie zamykać aplikacji – sprowadza się ona do odebrania uprawnień do korzystania z aparatu.

Teraz pozostaje czekać na stosowną poprawkę ze strony Google, która całkowicie wyeliminuje irytujący problem z aplikacji Wiadomości Google.