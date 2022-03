Ta Motorola ma świetny ekran. A pod nim aparat 60 Mpix!

Motorola moto edge X30 doczekała się nowej wersji, w której ekran nieskalany jest żadnym otworem ani tym bardziej wycięciem. Mimo to nie zabrakło aparatu do selfie i rozmów wideo. Jest on ukryty pod wyświetlaczem.

Motorola moto edge X30 w nowej wersji z aparatem pod ekranem

Motorola moto edge X30 zadebiutowała w Chinach już 9 grudnia 2021 roku i była pierwszym na świecie smartfonem z nowym procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Do Polski trafiła pod koniec lutego pod zmienioną nazwą – jako Motorola edge 30 Pro (którą już zdążyliśmy przetestować). Teraz do oferty producenta dołączyła nowa wersja, z aparatem ukrytym pod ekranem.

źródło: Lenovo

Lenovo informuje, że obszar o powierzchni 28,45 mm, pod którym znajduje się aparat do selfie i rozmów wideo, wykorzystuje 10000 sub-pikseli o wysokiej przezroczystości. Jednocześnie producent wykorzystał tu cztery warstwy materiałów, które także cechują się wysoką transparentnością, a zagęszczenie pikseli w tym miejscu wynosi 400 ppi.

Pod wyświetlaczem znajduje się aparat o rozdzielczości 60 Mpix z matrycą, która ma rozmiar 1/2.8″ i piksele wielkości 1,2 µm. Producent zastosował szereg technologii, aby zdjęcia wykonywane podekranowym aparatem były wysokiej jakości. Na przykład algorytmy Night Vision potrafią wyciągnąć więcej światła i detali z ciemniejszych partii. Z kolei inne rozwiązania mają na celu poprawić kontrast i zredukować szumy. Oczywiście nie zabrakło też trybu portretowego z funkcją rozmycia tła.

Poczynione przez Lenovo wysiłki powinny zaowocować wysokiej jakości zdjęciami – a przynajmniej w teorii, ponieważ dopiero praktyka pokaże, jak będzie w rzeczywistości. Podekranowe aparaty to bowiem wciąż młoda i niezbyt powszechna technologia. Podobne rozwiązanie jako pierwszy zaoferował ZTE Axon 20. Teraz ma je również m.in. Xiaomi MIX 4 i Samsung Galaxy Z Fold 3.

Wrażenie robi jednak nie tylko podekranowy aparat, ale też sam wyświetlacz. Nowa Motorola moto edge X30 na bowiem ekran, który odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz i śledzi dotyk z prędkością 480 Hz, a do tego zapewnia 10-bitową głębię koloru, pokrycie 100% przestrzeni barw DCI-P3 oraz obsługę formatu HDR10+. Jest to panel POLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli. Ponadto cechuje się on jasnością 500 nitów (HBM 700 nitów).

Nowa Motorola moto edge X30 oferuje również zestaw trzech aparatów na panelu tylnym, w tym dwa o rozdzielczości 50 Mpix – główny z sensorem 1/1,55″ i optyczną stabilizacją obrazu oraz drugi z matrycą 1/2,76″ i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 117°. Trzeci aparat (2 Mpix z f/2.4) służy natomiast do zdjęć makro.

źródło: Lenovo

Najnowszy smartfon marki Motorola ma na pokładzie też głośniki stereo z dźwiękiem Dolby Atmos, kości RAM LPDDR5 i flash typu UFS 3.1, wielowarstwowy system rozpraszania ciepła (w jego skład wchodzi m.in. pięć warstw grafitu i grafen oraz komora parowa o powierzchni chłodzenia 13261,46 mm2), moduł NFC i akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 68 W.

Smartfon Motorola moto edge X30 z aparatem pod ekranem jest dostępny w Chinach w konfiguracji 12 GB/256 GB za 3499 juanów (równowartość ~2340 złotych). Raczej nie powinniśmy się spodziewać, że trafi do Polski. Dla przypomnienia, regularna cena modelu Motorola edge 30 Pro 12 GB/256 GB w Polsce wynosi 3799 złotych.