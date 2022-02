Motorola edge 30 pro – pierwszy taki smartfon moto od dawna! Premiera i cena w Polsce

Motorola wprowadza do swojej oferty smartfon, jakiego nie miała w portfolio od dawna! Tym razem producent poszedł na całość i pokazał prawdziwego, bezkompromisowego flagowca, który zaoferuje świetną wydajność i wygodną konsumpcję multimediów. Oto Motorola edge 30 pro w całej okazałości!

Procesor prawdziwie flagowy

Głównym zarzutem, jaki padał pod adresem zeszłorocznego modelu edge 20, było zastosowanie nieco słabszego, a nie flagowego, procesora. Motorola doskonale zdaje sobie z tego sprawę i deklaruje poprawę. Sercem edge 30 pro jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, będący topową jednostką w świecie smartfonów.

Dzięki zastosowaniu tego procesora, nowy smartfon Motoroli może poszczycić się nie tylko znakomitą wydajnością, lecz również ultraszybkim 5G, wsparciu sztucznej inteligencji oraz zapewnieniu niesamowitej płynności w grach. Snapdragon 8 Gen 1 zapewnia wsparcie dla Wi-Fi 6E, które, dzięki zastosowaniu częstotliwości 6 GHz, ma oferować niezakłóconą rozrywkę i najwyższe prędkości przesyłania.

Motorola stała się również pierwszym producentem wspierającym Snapdragon Spaces XR, dzięki której nowy flagowiec sprawdzi się świetnie podczas korzystania z rozszerzonej, mieszanej lub wirtualnej rzeczywistości. Po połączeniu z inteligentnymi okularami Lenovo A3 ThinkReality możliwe jest wykorzystanie pełnego potencjału Snapdragona 8 Gen 1 w zakresie AR.

Topowe podzespoły

Producent zadbał, by nie tylko procesor w modelu edge 30 pro się wyróżniał. Pozostałe parametry również nie dają pola do narzekania. Z przodu urządzenia znalazł się 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+, odświeżany z częstotliwością 144 Hz. Obsługuje on HDR10+, przestrzeń barw DCI-P3 oraz próbkuje dotyk w 360 Hz.

Jeśli nie wyobrażacie sobie życia bez smartfona z rysikiem, mam dla was dobre wieści. Motorola edge 30 pro wspiera dedykowany smart stylus, dzięki któremu ekran urządzenia można obsługiwać z wysoką precyzją. Przy czym musicie wiedzieć, że rysik (wraz z etui, w które się chowa) jest akcesorium opcjonalnym, które będzie dostępne wyłącznie w limitowanym nakładzie.

W górnej części wyświetlacza umieszczono niewielkie okrągłe wycięcie, w którym znalazła się kamerka do selfie o rozdzielczości 60 Mpix ze światłem f/2.2. Z tyłu natomiast znalazły się trzy obiektywy:

aparat główny 50 Mpix ze światłem f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu, 1/1.5”,

obiektyw ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix, świetle f/2.2 i kącie widzenia 114°, wykorzystywany również do zdjęć makro,

czujnik głębi o rozdzielczości 2 Mpix i świetle f/2.4.

Motorola edge 30 pro potrafi nagrywać w 8K 24 FPS (tylko aparat główny) oraz 4K 60 FPS (aparat główny oraz ultraszerokokątny). W aplikacji aparatu znalazł się również tryb slow motion, dzięki któremu możliwe jest nagrywanie w Full HD przy 120, 240 lub nawet 960 klatkach na sekundę.

Urządzenie pojawi się na rynku w wersjach z 8 lub 12 GB RAM oraz 128, 256 lub 512 GB pamięci na dane, lecz do Europy trafi wyłącznie wariant 8/256 GB. Motorola zastosowała RAM w standardzie LPDDR5 oraz moduł pamięci flash UFS 3.1.

Całość zasila bateria o pojemności 4800 mAh ze wsparciem superszybkiego ładowania TurboPower 68 W (odpowiednia ładowarka znajduje się w zestawie, co ostatnio zdarza się coraz rzadziej u innych producentów) oraz – co bardzo cieszy – ładowania bezprzewodowego 15 W. Motorola edge 30 pro ma również funkcję ładowania zwrotnego, dzięki której możliwe jest ładowanie innych urządzeń, takich jak smartfony czy słuchawki bezprzewodowe, z mocą 5W.

Smartfon jest również chroniony przed wilgocią, oferując normę odporności IP52. Pozwala to na korzystanie ze smartfona podczas deszczu bez obawy o jego uszkodzenie, ale nic więcej – na basen zabierać tego modelu nie polecamy. Edge 30 pro pojawi się na rynku w dwóch wersjach kolorystycznych – niebieskiej (Cosmos Blue) oraz białej (Stardust White).

Urządzenie działa pod kontrolą Androida 12 bez dodatkowej nakładki. Motorola dodała do niego jedynie kilka dodatkowych funkcji, wśród których znalazł się m.in. tryb Ready For, dzięki któremu możliwe jest połączenie go z komputerem lub telewizorem w celu pracy lub konsumpcji multimediów na dużym ekranie.

Motorola edge 30 pro – cena w Polsce

Nowy flagowiec trafi do sprzedaży w Polsce już jutro, tj. 25 lutego 2022 roku. Cena Motoroli edge 30 pro będzie wynosiła 3799 złotych.

Na rynku pojawi się również zestaw z rysikiem Motorola smart stylus oraz dedykowanym etui. Od połowy marca będzie można go kupić w Plusie oraz w sklepie internetowym producenta. Cena za zestaw z etui będzie wynosiła niewiele więcej – 3999 złotych.

Smartfon już trafił w moje ręce i nie mogę się doczekać, by podzielić się z wami wrażeniami z jego użytkowania. Jeśli macie jakieś pytania na temat nowego flagowca Motoroli, zadawajcie je w komentarzach, a ja postaram się odpowiedzieć na nie w nadchodzącej recenzji.