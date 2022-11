Smartfony Motorola z łącznością satelitarną już w przyszłym roku?

Można powiedzieć, że obecnie na rynku smartfonów wyposażenie urządzenia w moduł pozwalający mu na łączność satelitarną stało się nowym trendem i pewnego rodzaju wyznacznikiem jakości i prestiżu marki. Wygląda na to że również Motorola nie chce zostać w tyle i pierwszy sprzęt z logo „M” i łącznością satelitarną możemy zobaczyć na rynku już w przyszłym roku. Skąd o tym wiemy?

Nowa moda w świecie smartfonów

Tak jak to zwykle bywa, na rynku urządzeń mobilnych pojawiają się pewne trendy, za którymi stara się podążać reszta producentów – przykładem tego mogą być choćby składane smartfony Samsunga. W tym wypadku chodzi jednak o coś zupełnie innego, a mianowicie o łączność satelitarną. Pomysł wyposażenia smartfonów w taką technologię jest naprawdę zachwycający: brak zasięgu sieci komórkowej oraz Wi-Fi, a urządzenie nadal może wysyłać wiadomości? Brzmi naprawdę dobrze. Co jednak udało się zrobić producentom do tej pory?

Na rynku pojawiło się już kilka urządzeń, które oferują łączność satelitarną w ograniczonym zakresie. Pierwszym (patrząc po dacie premiery) smartfonem wyposażonym w moduł oferujący takie rozwiązanie, był Huawei Mate 50, który zadebiutował we wrześniu tego roku. Producent umożliwił nowemu urządzeniu wykonanie telefonu alarmowego za pomocą połączenia z satelitami należącymi do chińskiego systemu Beidou.

Bardzo podobną w działaniu funkcję „Emergency SOS via satellite” działającą za pośrednictwem satelitów Globalstar oferują najnowsze modele iPhone-ów. Rozwiązanie to działa już na terenie USA i Kanady, a już w grudniu ma pojawić się we Francji, Niemczech, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Sporo mówi się również o tym, że podobną funkcję zaoferują również najnowsze flagowe modele Samsunga z serii Galaxy S23. Ostatnio dowiedzieliśmy się również, że Google projektuje rozwiązania dla łączności z satelitami. Mają one pojawić się w planowanym na przyszły rok Androidzie 14.

źródło: Bullitt

Motorola z łącznością satelitarną już wkrótce?

Chociaż nie usłyszeliśmy takiego zapewnienia wprost, to jednak można to wywnioskować z komunikatu firmy Bullitt Group, która ogłosiła właśnie współpracę z producentem chipsetów MediaTek. Ma ona na na celu „dostarczenie pierwszego na świecie smartfona z funkcją przesyłania wiadomości z satelity do sieci komórkowej”. Firma poinformowała, że urządzenie ma trafić na rynek już w pierwszym kwartale 2023 roku oraz że ma ono wyprzedzić plany konkurencji.

Oprogramowanie smartfona ma automatycznie przełączyć się na łącze satelitarne, gdy nie jest dostępne połączenie komórkowe lub Wi-Fi. Czas połączenia z satelitą i wysłania wiadomości wynosi około 10 sekund. Wszystko wskazuje na to, że to rozwiązanie nie będzie ograniczać się jedynie do połączeń lub wiadomości alarmowych.

Czemu w tytule pojawiła się Motorola? Brytyjska firma Bullitt Group produkuje telefony na licencji marek Cat, Caterpillar Inc. oraz Motorola. Można spodziewać się, że opisane wyżej technologie zostaną wprowadzone w pierwszej kolejności do smartfonów marki Cat. Bardzo pasowałoby to do profilu tych urządzeń – z wytrzymałymi obudowami i długo działającą baterią.

Jednak skoro Bullit produkuje smartfony także dla Motoroli, istnieje duże prawdopodobieństwo, że łączność satelitarna zostanie wykorzystana także i w tych urządzeniach. Przekonamy się w przyszłym roku!