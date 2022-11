Nowy MediaTek będzie tylko małym kroczkiem do przodu

Tajwańczycy z pewnością powoli przygotowywali się do oficjalnej premiery swojego nowego układu mobilnego wraz ze smartfonem marki iQOO. Ponownie jednak szybsi okazali się działający w internecie informatorzy.

MediaTek Dimensity 8200 bez tajemnic

Wczoraj na platformie do testowania układów mobilnych GeekBench pojawiły się informacje dotyczące nowego smartfona marki iQOO. Choć model Neo 7 SE nie zawojował czołówki rankingu, wśród zawartych w wykonanym teście informacji można wyczytać, że będzie to urządzenie wyposażone w MediaTek Dimensity 8200. Minęły niecałe 24 godziny od tego drobnego wycieku, a my już możemy przekazać Wam szczegółową specyfikację tajwańskiego procesora.

MediaTek Dimensity 8200 zastąpi układ Dimensity 8100 w ofercie dla urządzeń ze średniej półki (źródło: MediaTek)

Za wyciek odpowiada znany informator funkcjonujący na Weibo pod pseudonimem Digital Chat Station. Biorąc pod uwagę, jaka część jego wszystkich doniesień okazała się prawdziwa, nie ma powodów do wątpienia w przekazane przez niego informacje. Co zatem wiemy o nowej propozycji dla średniej półki od MediaTeka?

Tu pozmieniaj, tam dodaj więcej mocy

Okazuje się, że układ mobilny jest w zasadzie rozwinięciem jednostki MediaTek Dimensity 8100. Główną różnicą jest praca czterech wysokowydajnych rdzeni Cortex-A78. Poprzednik korzystał z jednego klastra o częstotliwości taktowania 2,85 GHz na rdzeniu. W Dimensity 8200 zostały one natomiast podzielone na dwa klastry: najwydajniejszy z nich zawiera jeden rdzeń o taktowaniu 3,1 GHz, drugi zaś korzysta z trzech rdzeni podkręconych do 3 GHz. Pozostałe w układzie cztery rdzenie Cortex-A55 pracują z niezmienioną mocą 2 GHz na głowę. Podobnie zmian nie uświadczymy w procesorze graficznym – to nadal Mali-G610 MC6.

Podkręcenie zegarów mocniejszych rdzeni poskutkuje oczywiście wyższą wydajnością, a dla fanów liczb – wyższymi wynikami w benchmarkach. Wspomniany na początku Digital Chat Station podejrzewa, że MediaTek Dimensity 8200 może przekroczyć barierę 900 tys. punktów w AnTuTu, dodając na koniec, że przyszłe smartfony od Redmi i iQOO zasilane tym układem mobilnym powinny zostać wycenione poniżej 2000 juanów (równowartość ~1270 złotych).

Na faktyczne, organoleptyczne wyniki „nowego” układu mobilnego MediaTeka poczekamy z pewnością jeszcze kilka tygodni. Wtedy też poznamy więcej szczegółów na temat pozostałych parametrów procesora.