Samsung odpalił świetną promocję na nowe średniaki! Zaoszczędzisz kilkaset złotych

W połowie marca swoją premierę miały dwa średniopółkowe smartfony Samsunga – Galaxy A33 5G i Galaxy A53 5G. Przez tych kilka tygodni można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z niezłym rollercoasterem cenowym na te modele, bo po premierowych cenach właściwie pozostało wspomnienie. Tym razem Samsung odpalił naprawdę doskonałą promocję, dzięki której kupicie je DUŻO taniej!

Reklama

Samsung Galaxy A33 5G za 1299 złotych…

Czytając dziś przed publikacją recenzję Samsunga Galaxy A33 5G natknęłam się na ciekawe info. Jeszcze przed weekendem telefon ten dało się kupić najtaniej za ok. 1559 złotych. Kilka tygodni wcześniej można go było wyrwać w promocji jeszcze taniej, bo za 1499 złotych.

Aktualnie producent odpalił świetną promocję, w ramach której możemy kupić ten smartfon za 1299 złotych (6/128)! Tylko raz można go było kupić taniej, w dodatku tylko przez dobę – w zeszłą niedzielę Orange sprzedawało go za 1199 złotych w ramach swojej niedzielnej akcji promocyjnej.

Dla przypomnienia, cena Galaxy A33 5G startowała z poziomu horrendalnie wysokiej kwoty 1749 złotych, podczas gdy jego poprzednik, Galaxy A32 5G, sprzedawany był w Polsce od 1249 złotych (przy czym w opcji 4/64). Trwająca promocja pozwala zatem kupić nam ten smartfon w cenie, w jakiej – chyba się ze mną zgodzicie – życzylibyśmy sobie, by był od momentu debiutu na półkach sklepowych zaledwie miesiąc temu.

W tej cenie spodziewam się, że Samsung Galaxy A33 5G będzie sprzedawał się jak świeże bułeczki. Zwłaszcza, że cena została obniżona w szerokiej dystrybucji.

Samsung Galaxy A33 5G (po lewej) i Samsung Galaxy A53 5G (po prawej)

…a Galaxy A53 5G za 1499 złotych

Samsung Galaxy A53 5G z kolei debiutował w Polsce w marcu w cenie wynoszącej 2099 złotych. W międzyczasie był do wyrwania w dwóch dobrych promocjach – w pierwszej można go było kupić za 1799 złotych ze słuchawkami Galaxy Buds 2 w gratisie. W drugiej z kolei, która zresztą jeszcze trwa do 6 czerwca, w T-Mobile w abonamencie L Nielimitowana (85 zł / msc) można dobrać Galaxy A53 5G za 60 zł / msc i dostać Galaxy Buds 2 w prezencie. Nie każdy jednak chce się wiązać umową, by kupić telefon taniej.

Tymczasem w sklepach, będących oficjalnymi dystrybutorami sprzętu Samsunga, można aktualnie kupić Galaxy A53 5G za 1499 złotych. Co prawda bez gratisu, ale w cenie, która – względem startowej – wygląda dużo bardziej atrakcyjnie.

Jeśli polowaliście lub polujecie na Samsunga Galaxy A33 5G lub Samsunga Galaxy A53 5G, ta okazja może Wam się przydać.

Co prawda nie znalazłam informacji do kiedy promocja obowiązuje we wszystkich sklepach, ale wygląda na to, że jest weekendowa i kończy się 5.06.2022.

8 Ocena

Specyfikacja obu modeli