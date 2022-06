Motorola moto g42 może być groźną rywalką dla moto g62 5G

Motorola nie ułatwi wyboru klientom, zainteresowanym zakupem smartfona z serii Motorola moto g. W przygotowaniu są bowiem dwa bardzo podobne do siebie modele, ale jednocześnie nie identyczne. Klienci zostaną postawieni przed trudnym wyborem.

Motorola moto g42 będzie przyzwoicie wyposażonym smartfonem z niższej półki

Motorola nie zwalnia tempa. Regularnie pojawiają się informacje na temat nowych smartfonów, w tym z serii moto g. Na horyzoncie wyłoniła się właśnie Motorola moto g42, która zapowiada się na model z przyzwoitą specyfikacją. Jednocześnie może stoczyć bratobójczą walkę z inną, nową Motką – moto g62 5G.

moto g42 5G (źródło: GizPav.com)

Co więcej, wiemy już, jak będzie wyglądała Motorola moto g42. Niestety widać, że ma to być budżetowe urządzenie, szczególnie po bardzo szerokim tzw. podbródku pod dolną krawędzią wyświetlacza. Sam ekran ma się jednak cechować bardzo dobrymi parametrami – producent zamontuje w tym modelu panel OLED o przekątnej 6,4 cali i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080. Aktualnie nie ma mowy o funkcji odświeżania obrazu z wyższą niż standardowa (tj. 60 Hz) częstotliwością, ale nie jest to wykluczone.

W okrągłym otworze w górnej części wyświetlacza znajdzie się aparat o rozdzielczości 13 Mpix do selfie i rozmów wideo. Z ekranem nie zostanie natomiast zintegrowany czytnik linii papilarnych – Motorola umieściła go na bocznej krawędzi w klawiszu zasilania. Na tyle będą zaś trzy aparaty: główny 50 Mpix (f/1.8), z obiektywem ultraszerokokątnym i sensorem 8 Mpix (f/2.2) oraz 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro.

Wiemy również, że na pokładzie moto g42 znajdą się procesor Qualcomm Snapdragon 680 wraz z 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej, a także akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 18 W. Ponadto smartfon zaoferuje głośniki stereo i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz preinstalowany system Android 12.

moto g42 (źródło: Abhishek Yadav)

Motorola moto g42 będzie tak samo dobra jak moto g62, ale nie w każdym aspekcie

Motorola moto g42 i Motorola moto g62 5G współdzielą wiele elementów specyfikacji – ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ (w moto g62 5G na pewno pojawi się odświeżanie 120 Hz), zestaw aparatów na tyle (50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix), ilość pamięci RAM i wewnętrznej (4 GB/128 GB), akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania „po kablu” i preinstalowany system Android 12.

moto g62 5G (źródło: WinFuture)

Największą różnicą jest procesor, bowiem Motorola moto g62 5G otrzyma układ Qualcomm Snapdragon 480+ z modemem 5G. Poza tym, że obsługuje on sieć 5G, nie ma jednak miażdżącej przewagi nad SoC Snapdragon 680, gdyż na przykład w AnTuTu oba „wykręcają” zbliżone wyniki, aczkolwiek z kolei w Geekbench Snapdragon 480+ mocno wygrywa w teście pojedynczego rdzenia. Snapdragon 680 jest za to produkowany z niższym procesie litograficznym (6 nm vs 8 nm) oraz ma wyżej taktowane GPU i CPU (2,4 GHz vs 2,0 GHz).

Klienci, którym nie zależy na obsłudze sieci 5G, zapewne wybiorą Motorolę moto g42, bo skoro nie widać wielkiej różnicy, to po co przepłacać? Niektórych do wydania większej kwoty może skłonić wysoka częstotliwość odświeżania obrazu na ekranie, ale jeśli Motorola moto g42 zaoferuje przynajmniej 90 Hz, to nie będzie to as w rękawie moto g62 5G (bo już 90 Hz to satysfakcjonujący parametr).