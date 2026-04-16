Chcesz korzystać z eSIM? Orange ułatwia przesiadkę

Operator Orange upraszcza sprawy związane z instalacją kart eSIM. Od teraz klienci mogą w szybki i prosty sposób uruchamiać oraz zarządzać wirtualnymi kartami z poziomu aplikacji Mój Orange.

Mój Orange z szeregiem nowości – usługa eSIM wkracza na nowy poziom

W październiku 2025 roku w ofercie Orange pojawiła się usługa automatycznej instalacji eSIM na smartfonach z Androidem. Warto przypomnieć, że funkcja preinstalacji wirtualnej karty SIM zadebiutowała wraz ze startem przedsprzedaży serii iPhone 17 we wrześniu 2025 roku.

Rozwiązanie to polega na przeprowadzeniu automatycznej preinstalacji karty eSIM od razu po pierwszym uruchomieniu smartfona i połączeniu go z siecią Wi-Fi. Wirtualna karta jest przypisywana do kupowanego sprzętu i – w praktyce – od razu po otrzymaniu nowego smartfona możesz niemalże natychmiast wykonywać połączenia.

Teraz Orange robi kolejny krok i udostępnia nową funkcję dla wirtualnych kart SIM w aplikacji Mój Orange. Jak deklaruje operator, klienci mogą w szybki i prosty sposób przejść na eSIM oraz korzystać z nich na różnych urządzeniach. Cały proces użytkownik może zrealizować samodzielnie bez konieczności wychodzenia z domu.

Operator wspomina, że nowością jest też wprowadzenie wirtualnej karty do oferty Orange na kartę.

Szereg modyfikacji i udogodnień w sprawie eSIM w aplikacji Mój Orange

Orange umożliwia teraz przesłanie zlecenia wymiany tradycyjnej karty na eSIM, i to zarówno dla siebie, jak i bliskich np. dzieci, rodziców czy dziadków. Operator twierdzi, że nie jest konieczne uzyskanie dostępu do danego numeru, jednak ze względów bezpieczeństwa należy spełnić szereg warunków weryfikacyjnych. Jeśli wymieniasz któryś ze swoich sprzętów (smartfon lub smartwatch) za pomocą Mój Orange możesz łatwo przenieść wirtualne karty na nowe urządzenie.

Klienci Orange mogą teraz bezpośrednio z aplikacji operatora zainstalować kartę eSIM bez koniczności skanowania kodu QR. Co ważne, opcja ta póki co dostępna jest dla obecnych klientów po zaktualizowaniu aplikacji do najnowszej wersji. Firma podkreśla, że jeszcze w tym kwartale ma zamiar udostępnić tę usługę osobom, które chcą zacząć korzystać z Orange. Ponadto z poziomu aplikacji Mój Orange można zarządzać wszystkimi kartami SIM przypisanymi do danego konta, a także założyć lub zdjąć blokadę w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia.

Warto podkreślić, że usługa eSIM jest dostępna wyłącznie dla urządzeń kompatybilnych z tą technologią.