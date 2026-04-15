Pies i kot zjedzą lepiej niż Ty. Nowa era rozpieszczania pupili

Na polskim rynku debiutuje nowa firma, dzięki której przygotowanie zdrowego i pełnowartościowego posiłku dla psa i kota będzie wygodniejsze. Z tym sprzętem rozpieszczanie pupili wchodzi na nowy poziom.

Nowy sprzęt pomoże rozpieszczać Twojego pupila

W ostatnim czasie kategoria produktów i sprzętów dla zwierząt intensywnie się rozwija. Na rynku spotkamy już nie tylko inteligentne podajniki karmy czy fontanny z wodą dla futrzaków, ale także smart kuwety, taką jak np. Mova MeowgicPod LR10 Prime, a nawet oczyszczacz powietrza Dreame AP10 dedykowany dla kociarzy.

Na polskim rynku swoich sił próbuje kolejny producent intrygującego urządzenia dla właścicieli zwierząt domowych. Tuanty ma zmienić sposób, w jaki właściciele mogą karmić swoje czworonogi. Zaproponowany sprzęt umożliwi przygotowanie świeżego posiłku dla psa lub kota w mniej niż pół godziny.

Urządzenie do gotowania posiłków dla psa i kota – co oferuje Tuanty?

Wygląda na to, że zasada działania urządzenia Tuanty będzie prostsza niż robota kuchennego, takiego jak Lidlomix. Wystarczy, że właściciel umieści wybrane składniki w urządzeniu, a maszyna automatycznie ugotuje je na parze oraz zblenduje. Producent deklaruje, że danie przygotowywane jest w 85ºC, co pozwala na zachowanie witamin, aminokwasów oraz innych wrażliwych na ciepło składników odżywczych.

Pet Food Maker (źródło: Tuanty)

Jak podkreślają twórcy Tuanty, sprzęt został zaprojektowany z myślą o właścicielach zwierząt, którzy chcą przygotowywać świeże posiłki dla swoich pupili bez konieczności spędzania długiego czasu w kuchni. Jak podkreśla Damian Domitrz – osoba odpowiedzialna za wprowadzenie Tuanty na polski rynek – dobre odżywianie jest jednym z najważniejszych sposobów dbania o zwierzęta. W praktyce jednak przygotowywanie świeżych posiłków wymaga czasu i wiedzy, a wielu właścicieli próbuje pogodzić intensywne życie z troską o swoich pupili.

Zgodnie z deklaracją cały proces gotowania zajmie 20 minut – jest to czas od umieszczenia składników w urządzeniu do podania gotowego, zdrowego posiłku dla psa lub kota. Warto wspomnieć, że misa Tuanty została wykonana ze szkła borokrzemowego o pojemności 2 litrów, którą można wygodnie myć w zmywarce. Elementy maszyny mające kontakt z jedzeniem da się łatwo zdemontować i dokładnie wyczyścić.

Sprzęt dla właścicieli czworonogów Tuanty – dostępność i cena

Dotychczas sprzęt Tuanty był dostępny w USA i Azji, a wkrótce oficjalnie zadebiutuje na polskim rynku. Pierwsze egzemplarze będą wysyłane do klientów w czerwcu 2026 roku, a na ten moment można zamówić urządzenie w przedsprzedaży za pośrednictwem strony internetowej producenta.

Cena Tuanty Pet Food Maker w przedsprzedaży została ustalona na 1699 złotych.