Kupujesz smartfon i od razu możesz dzwonić. Tak łatwo jeszcze nie było

Jeden z operatorów, świadczących swoje usługi w Polsce, zaanonsował nowe rozwiązanie. Dzięki niemu od razu po zakupie, uruchomieniu i połączeniu nowego smartfona z siecią bezprzewodową możesz wykonywać połączenia.

Nowa technologia eSIM już dostępna w Polsce

Karty eSIM oferowane są już przez wielu operatorów w Polsce. Warunkiem skorzystania z tej technologii jest oczywiście posiadanie lub zakup kompatybilnego smartfona. Wirtualna karta sprawia, że nie da się jej zgubić czy zniszczyć, a jej instalacja jest bardzo prosta. Wygląda na to, iż może być jeszcze łatwiej.

Orange rozpoczęło przedsprzedaż iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max i przy okazji ogłosiło wdrożenie nowego rozwiązania. A jest nim automatyczna instalacja karty eSIM, nazywana także preinstalacją. Jak zaznacza pomarańczowy operator – jest on pierwszym usługodawcą w Polsce, który udostępnił klientom tę nową technologię.

Nowa technologia eSIM (źródło: Orange)

Na czym polega proces automatycznej instalacji karty eSIM w Orange?

Preinstalacja karty eSIM odbywa się automatycznie, od razu po uruchomieniu smartfona i połączeniu go z siecią Wi-Fi oraz bez konieczności samodzielnego przechodzenia przez proces instalacji lub skanowania kodu QR. Co ważne, wirtualna karta zostaje od razu przypisana do nowo zakupionego urządzenia, a konfiguracja realizowana jest w tle. Dzięki temu po zaopatrzeniu się w nowy smartfon możesz wykonywać połączenia.

Operator zaznacza, że obecni klienci Orange, chcący skorzystać z preinstalacji karty eSIM, muszą wymienić kartę SIM. Proces ten ma potrwać od kilku do kilkunastu minut. Podczas zakupów w salonach stacjonarnych sprzedawcy mogą wspomóc w automatycznej instalacji. Z kolei w przypadku zamówień internetowych klient po złożeniu zamówienia i odebraniu nowego urządzenia mailowo otrzymuje dane karty eSIM wraz z PIN-em do jej odblokowania (PIN przesyłany jest również SMS-em). Wsparcie w instalacji można uzyskać ponadto poprzez infolinię.

Orange podkreśla, że automatyczna instalacja karty eSIM jest dostępna wyłącznie w produktach obsługujących technologię eSIM. Operator wspomina w tym miejscu o modelach smartfonów marki Apple, takich jak iPhone 15, iPhone 16 oraz najnowszy iPhone 17.