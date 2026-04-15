Samsungu i Apple, patrzcie i uczcie się. Vivo pokazało, jak ulepszyć smartfon

Zadebiutował Vivo T5 Pro. Względem swojego poprzednika przynosi odczuwalną zmianę, którą chciałbym zobaczyć w nowych Samsungach, iPhone’ach i Pixelach.

Premiera Vivo T5 Pro. Jak wygląda specyfikacja?

Chińczycy potrafią dostarczyć dobre smartfony, a marka Vivo nie jest tutaj wyjątkiem. Potwierdzają to nasze ostatnie recenzje, w których urządzenia firmy otrzymały wysokie oceny – np. Vivo X300 czy Vivo V70. Dziś jednak skupimy się na modelu, którego na ten moment niestety nie można kupić w Polsce.

Vivo T5 Pro to nowy smartfon, który może pochwalić się okazałym akumulatorem o pojemności 9020 mAh z możliwością ładowania z mocą 90 W. Warto zauważyć, że mamy do czynienia z dużą poprawą względem poprzednika – Vivo T4 Pro był wyposażony w ogniwo 6500 mAh. Chciałbym, aby amerykańska i koreańska konkurencja wzięła przykład z Vivo, oferując znacznie większe akumulatory w kolejnych generacjach swoich smartfonów. Dotyczy to zwłaszcza Google – czas pracy mojego Pixela coraz bardziej mnie irytuje.

Urządzenie ma też do zaoferowania 6,83-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2800 x 1260 pikseli i maksymalnej częstotliwości odświeżania 144 Hz. Maksymalna jasność wynosi 2000 nitów, ale „lokalnie” może szczytowo sięgnąć 5000 nitów. We wnętrzu znalazł się Snapdragon 7s Gen 4, któremu towarzyszy 8 lub 12 GB RAM LPDDR4X, a także 128 lub 256 GB przestrzeni na pliki UFS 3.1.

Główny, umieszczony z tyłu aparat 50 Mpix (Sony IMX882), wspomagany jest przez sensor 2 Mpix, mający zapewnić lepszy efekt bokeh. Z kolei z przodu znalazł się aparat 32 Mpix. Do tego dochodzi Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz możliwość korzystania z dwóch kart SIM.

Wymiary obudowy wynoszą 163,73 x 76,18 x 8,25 mm, a waga to 213 g. Smartfon ma podobno dobrze znosić upadki oraz może pochwalić się wodoszczelnością na poziomie klasy IP68 i IP69. To wszystko pracuje pod kontrolą Androida 16 (Origin OS 6.0).

Premiera Vivo T5 Pro – cena i dostępność

Smartfon oferowany jest w dwóch wersjach kolorystycznych – Cosmic Black and Glacier Blue. Na ten moment można go kupić w Indiach w cenach zaczynających się od 29999 rupii (równowartość około 1153 złotych) za wariant 8/128 GB. Model 8/256 GB został wyceniony na 33999 rupii (około 1307 złotych), a konfiguracja 12/256 GB to wydatek 39999 rupii (około 1538 złotych).