To rozwiązanie docenisz po kupnie nowego smartfona u popularnego operatora

Uruchomienie i pierwsza konfiguracja nowego smartfona w Orange będzie łatwiejsza. Pomarańczowy operator właśnie wykonał ukłon w kierunku osób preferujących Androida i technologię eSIM.

Automatyczna instalacja eSIM w Orange

Pomarańczowy operator – wraz z rozpoczęciem przedsprzedaży iPhone’ów 17 – wprowadził preinstalację karty eSIM. Usługa polega na przypisaniu eSIM-a do kupowanego urządzenia. Po pierwszym uruchomieniu smartfona, a następnie podłączeniu go do Wi-Fi, karta eSIM zaczyna działać bez konieczności ręcznej instalacji czy skanowania kodu QR.

Powyższe rozwiązanie sprawia, że zakupione urządzenie jest szybciej gotowe do użycia. Nie trzeba męczyć się z wkładaniem fizycznej karty SIM. Nie jest nawet konieczne przechodzenie przez okna konfiguracji, aby samemu zainstalować kartę eSIM.

Co jednak z danymi karty eSIM i chociażby PIN-em, który może być potrzebny do jej odblokowania? Orange zaznacza, że po złożeniu zamówienia i odebraniu nowego smartfona, na wskazany w zamówieniu adres e-mail wysyłane są dane karty eSIM i kod PIN. Dodatkowo informacje wysyłane są SMS-em. Z kolei w przypadku zakupów dokonywanych w salonie – w razie konieczności – sprzedawca może pomóc w całym procesie automatycznej instalacji, a także zawsze dostępne jest telefoniczne wsparcie konsultantów.

Miesiąc temu usługa była dostępna na wybranych iPhone’ach, które obsługują technologię eSIM – seria iPhone 15, iPhone 16 i najnowsza iPhone 17. Teraz z kolei dołączają urządzenia z Androidem.

9 Ocena

Preinstalacja eSIM od teraz także na smartfonach z Androidem

Do listy, która początkowo składała się tylko z produktów Apple, dołączają właśnie smartfony z Androidem. Orange poinformowało, że automatyczna instalacja eSIM jest dostępna dla następujących modeli i serii smartfonów:

W przyszłości lista smartfonów ma być rozszerzona. Operator dodaje, że w sklepie online i w salonach smartfony z funkcją preinstalacji mają specjalne oznaczenia. Natomiast w razie potrzeby sprzedawcy i konsultanci zawsze pomogą.