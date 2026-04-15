Sony Xperia 1 VIII coraz bliżej. Może zawstydzić wielu swoich rywali

Pojawiające się coraz częściej informacje o nadchodzącym urządzeniu zazwyczaj oznaczają, że od jego premiery nie dzieli nas zbyt dużo czasu. Ostatnie wieści o Sony Xperia 1 VIII zdradzają, że jest na co czekać.

Co wiemy o Sony Xperia 1 VIII?

Póki co jedyną wiedzą, jaką podzielili się informatorzy dotyczącą nowego flagowca Sony, jest jego wygląd. Dzięki użytkownikowi Twittera/X „Insider Sony”, który udostępnił wpis na początku kwietnia 2026 roku wiemy, że Xperia 1 VIII zerwie z utrzymywaną od lat stylistyką plecków na rzecz czegoś, co starym wyjadaczom może kojarzyć się z modelem OnePlus 10 Pro.

Rendery zdradziły także, że Japończycy pozostaną przy wąskich, symetrycznych paskach z przodu oraz głośnikach skierowanych w stronę użytkownika, a największą metamorfozę w zestawie aparatów przejdzie teleobiektyw oraz oczko ultraszerokokątne.

Specyfikacja urządzenia z pominięciem aparatów, przybliżony moment debiutu na rynku czy cena były dotychczas owiane tajemnicą. Okazuje się jednak, że strzępki tych informacji krążą już po internecie, a ich źródłem jest wietnamski fanklub użytkowników urządzeń Sony funkcjonujący na Facebooku.

Tym szczegółem Sony może zawstydzić konkurencję

Wpis zaczyna lista flagowych smartfonów dostępnych w Wietnamie wraz z cenami i podaną pojemnością pamięci wewnętrznej. Kilki linijek niżej padają już sugestie dotyczące bohatera tekstu. Sony Xperia 1 VIII ma zadebiutować w maju 2026 roku, a według autora postu jej cena ma mieścić się w limicie do 39 milionów wietnamskich dongów (~6500 złotych).

Swoje trzy grosze dorzuca także konto „Semi-retired-ing” na Twitterze/X. Z udostępnionego niedawno wpisu wynika, że największymi zmianami względem poprzedników ma być dostępność eSIM na rynkach innych niż europejski czy ponad dwukrotnie większa matryca ultraszerokokątna.

Najbardziej zadziwia jednak sugestia, że Sony Xperia 1 VIII ma otrzymać wariant z 1 TB pamięci wewnętrznej bez pozbywania się gniazda na karty microSD po drodze. Oznaczałoby to, że po wyjęciu z pudełka telefon zrównałby się z ilością miejsca na dane z innymi flagowcami, ale przy zamontowaniu karty pamięci o największej stosowanej powszechnie pojemności, czyli 2 TB, oferowałby łącznie aż 3 TB przestrzeni dyskowej. To więcej niż obecny rekordzista w tym temacie – iPhone 17 Pro Max w opcji z 2 TB pamięci wewnętrznej. Warto wspomnieć, że gniazdo minijack 3,5 mm również nigdzie się nie wybiera.

Oczywiście trzeba pamiętać, że nawet najszybsze karty microSD nie oferują takich prędkości zapisu i odczytu, co wbudowana pamięć w technologii UFS 4.1, jednak sam fakt umożliwienia użytkownikowi wykorzystania aż 3 TB na aplikacje, zdjęcia czy materiały wideo brzmi imponująco.

Czy Sony Xperia 1 VIII faktycznie zawstydzi rywali większą pojemnością z opcją rozszerzenia za pomocą microSD? Możliwe, że dowiemy się wszystkiego już w przyszłym miesiącu.