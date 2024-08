Orange rozdaje najnowsze smartfony. Wystarczy, że będziesz działać szybko

Klienci indywidualni Orange mogą spróbować swoich sił w nowym konkursie swojego operatora. Aby wygrać, wystarczy być jednym z najszybszych w grze memory. Wśród nagród znalazły się m.in. Samsung Galaxy S24 i składany Samsung Galaxy Z Flip 6.

Gra memory w aplikacji Mój Orange

Orange wystartowało z konkursem Letnie parowanie, który potrwa aż do 15 września 2024 roku. Możesz wziąć w nim udział, jeśli jesteś klientem indywidualnym tego operatora (zarówno abonentem, jak i posiadaczem numeru na kartę) i korzystasz bądź zainstalujesz oraz zalogujesz się do aplikacji Mój Orange.

Konkurs polega na podjęciu wyzwania w popularnej grze pod nazwą memory, która polega na poszukiwaniu par. Zadaniem gracza jest jak najszybsze odnalezienie sześciu pasujących par spośród dwunastu obrazków. Wyzwanie zostało podzielone na tygodniowe rundy, których jest aż sześć.

Uczestnik ma wiele okazji poprawienia swojego wyniku – co pół godziny pojawia się nowa układanka, a aplikacja może automatycznie generować powiadomienia, aby przypomnieć o kolejnej szansie do podjęcia wyzwania. Warto wiedzieć, że nagrodę można zdobyć tylko raz, jednak gra pozostanie do dyspozycji gracza jako forma rozrywki.

Wśród nagród najnowsze smartfony marki Samsung

Skoro już wiadomo jak grać, teraz warto dowiedzieć się, co można wygrać. W każdej z sześciu tygodniowych rund będzie aż dziesięciu zwycięzców, którzy mogą wygrać smartfon, słuchawki bądź stuzłotowy bon do wydania na zakupy w serwisie Allegro. W zależności od rundy można zdobyć różne modele urządzeń, a wśród nich znalazły się Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy Z Flip 6 oraz Honor Magic 6 Lite.

9.2 Ocena

Nagrody w zależności od rundy:

I runda (5.08 – 11.08.2024): smartfon Samsung Galaxy S24 256 GB, słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro, osiem kodów rabatowych do Allegro o wartości 100 złotych,

II runda (12.08 – 18.08.2024): smartfon Honor Magic 6 Lite, słuchawki Honor Earbuds X6, osiem kodów rabatowych do Allegro o wartości 100 złotych,

III runda (19.08 – 25.08.2024): smartfon Samsung Galaxy S23 FE 128 GB, słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro, osiem kodów rabatowych do Allegro o wartości 100 zł,

IV runda (26.08 – 1.09.2024): smartfon Honor Magic 6 Lite, słuchawki Honor Earbuds X6, osiem kodów rabatowych do Allegro o wartości 100 złotych,

V runda (2.09 – 8.09.2024): smartfon Honor Magic 6 Lite, słuchawki Honor Earbuds X6, osiem kodów rabatowych do Allegro o wartości 100 złotych,

VI runda (9.09 – 15.09.2024): smartfon Samsung Galaxy Z Flip 6 128 GB, słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro, osiem kodów rabatowych do Allegro o wartości 100 złotych.

Wyniki czasowe osiągane w grze są wyświetlane w aplikacji. O ewentualnej wygranej Orange powiadomi zwycięzcę za pomocą wiadomości e-mail, który musi odesłać dane – imię, nazwisko, adres doręczenia nagrody, numer telefonu oraz numer PESEL. Aby móc uruchomić grę, konieczne jest zaktualizowanie aplikacji minimum do wersji 5.0. Wygrany produkt trafi w ręce zwycięzcy w ciągu 7 dni roboczych.

Regulamin konkurs znajdź pary w aplikacji Mój Orange (PDF)