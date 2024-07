Słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro wycofane ze sprzedaży! Co się stało?

Słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro zadebiutowały i trafiły do sprzedaży 10 lipca 2024 roku. Po zaledwie kilku dniach zostały wycofane ze sprzedaży. Dlaczego producent z Korei Południowej podjął taką decyzję?

Koreański producent ma w swojej historii niechlubny epizod z wycofaniem produktu ze sprzedaży – mowa oczywiście o Galaxy Note 7. O ile jednak w przypadku smartfona wystąpiło ryzyko utraty zdrowia lub nawet życia przez użytkownika, o tyle słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro zostały wycofane ze sprzedaży z innego powodu.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 Pro nie stanowią zagrożenia dla zdrowia ani życia użytkowników. Powodem, dla którego zdecydowano się wstrzymać ich sprzedaż, są nieliczne zgłoszenia użytkowników dotyczące ich konstrukcji. Otóż okazało się, że podczas odczepiania gumek mogą się one uszkodzić.

To wyjątkowa sytuacja, ponieważ zmiana gumek w słuchawkach dokanałowych raczej nie jest skomplikowanym procesem i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. W odpowiedzi na przywołane powyżej zgłoszenia użytkowników Koreańczycy zdecydowali się przygotować instrukcję, w jaki sposób klienci powinni obchodzić się z gumkami.

Jednocześnie zadeklarowali, że analizują tę sytuację. Bardzo szybko zdecydowali się podjąć bardziej zdecydowane kroki – sprzedaż nowych słuchawek została dziś całkowicie wstrzymana, również w Polsce. W większości sklepów nie znajdziecie już Galaxy Buds 3, a tam, gdzie pozostały, są niedostępne do zamówienia.

Osoby, które zamówiły w przedsprzedaży nowe słuchawki producenta z Korei Południowej, otrzymują od niego wiadomość, że z uwagi na przeprowadzanie pełnej oceny kontroli jakości, zamówienie zostanie dostarczone z opóźnieniem – może ono sięgnąć nawet kilku tygodni.

Poprosiliśmy polski oddział Samsunga o komentarz do tej sytuacji – zamieszczamy go w całości poniżej:

W związku z doniesieniami dotyczącymi ograniczonej liczby urządzeń Galaxy Buds3 Pro wyprodukowanych na wczesnym etapie, pragniemy zapewnić, że traktujemy sprawę z najwyższą powagą. Dbając o to, by nasze produkty odpowiadały najwyższym standardom, oceniamy i ulepszamy nasze procesy produkcji. Aby upewnić się, że nasze urządzenia spełniają najwyższe standardy jakości, tymczasowo zawiesiliśmy dostawy Galaxy Buds3 Pro, by przeprowadzić pełną ocenę kontroli jakości przed dostarczeniem ich do konsumentów. Przepraszamy za wszelkie niedogodności z tym związane.