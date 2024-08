Wygląda jak podróbka Lumii na Windows Phone. Już w sklepach w Polsce

Styl smartfonów Nokia Lumia był niepodrabialny. Wielu bardzo podobało się połączenie bardzo prostego, wręcz kanciastego designu z kolorowymi obudowami i czarnymi jak noc ekranami OLED.

HMD trochę jak coś na Windows Phone

Nowy smartfon HMD Skyline pojawił się już w sklepach w Polsce. Nie mogę oszczędzić słowa komentarza na temat jego designu, jako że byłem ogromnym fanem tego, jak prezentowały się smartfony z rodziny Lumia, działające na Windows Phone. HMD chciało chyba zrobić coś podobnego, choć w efekcie do sprzedaży trafił telefon, który… wygląda tak, jakby ktoś go wkleił w obudowę nieco większego urządzenia.

Specyfikacja reprezentuje typową średnią półkę, z procesorem Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 na czele. Pomaga mu 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. Obraz wyświetlany jest na ekranie pOLED o przekątnej 6,55 cala, rozdzielczości Full HD+ oraz częstotliwości odświeżania 144 Hz. Z przodu mamy też niewielki otwór, w którym ukryto kamerę 50 Mpix aparat z autofocusem, obsługą gestów i możliwością rejestrowania nagrań w rozdzielczości 4K (z HDR10).

Tylny panel jest domem dla trzech aparatów:

108 Mpix z OIS,

50 Mpix z teleobiektywem o 4-krotnym zoomie,

13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym.

Zamontowana bateria ma pojemność 4600 mAh i obsługuje szybkie ładowanie 33 W, a także ładowanie bezprzewodowe 15 W. Całość działa na Androidzie 14 z gwarancją dwóch dużych aktualizacji systemu oraz trzech lat dostarczania poprawek bezpieczeństwa.

Obudowa jest odporna na wodę zgodnie z oznaczeniem IP54, a także ma dodatkowy przycisk funkcyjny z boku, do którego można przypisać dowolny skrót.

Naprawialność i dodatkowa funkcja w systemie

HMD Skyline wyróżnia to, że całą obudowę można rozkręcić, by dostać się do środka i wymienić zepsutą część na nową. W razie takiej potrzeby więc, serwisowanie nie będzie skomplikowane, a co za tym idzie – koszt usługi nie powinien być wysoki.

fot. producenta

W systemie zaszyto oprócz tego narzędzia cyfrowej równowagi o nazwie Detox Mode. To specjalny tryb, który pozwala na ograniczenie powiadomień, a nawet wyłączenie ich od wybranych aplikacji czy kontaktów.

HMD Skyline dostępny jest już w sklepie Media Expert za 2699 złotych. Można wybierać spośród dwóch kolorów: czarnego i różowego. Sklep oferuje przy zakupie możliwość uzyskania zniżki na głośnik Bluetooth (do 150 złotych taniej), słuchawki Bluetooth (do 200 złotych taniej), a także otrzymania bluzy oraz czapki HMD w prezencie.

