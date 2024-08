Kupując składany smartfon Samsunga, nie zapomnij połączyć promocji!

Producenci elektroniki chwytają się różnych sposobów na to, żeby zachęcić potencjalnych klientów do zakupu konkretnych urządzeń. Rozglądając się za ofertami składanych smartfonów Samsunga, warto wziąć pod uwagę aktualne promocje.

Samsung Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip w promocji

Uruchomiono całkiem interesującą promocję dla tych, którzy mierzą się z zakupem składanego smartfona Samsunga. Nowy Z Fold i Z Flip dostępny jest w bardziej opłacalnej opcji, dzięki której możemy obniżyć ostateczną cenę urządzenia – choć ogólnie rzecz biorąc „na start” nie zapłacimy wcale mniej. Jak to?

Otóż w sklepie Samsunga można połączyć ze sobą kilka promocji:

dodatkowe środki w programie Odkup,

5% zniżki na pierwsze zakupy w aplikacji z kodem START,

raty 20x 0%, 1. rata gratis, RRSO 0%.

Wysokość kwoty dodatkowych środków w programie Odkup, w którym to wyceniamy i odsyłamy do partnera Samsunga nasz stary telefon, zależna jest od modelu nowego urządzenia, jakie wybierzemy. W przypadku Galaxy Z Fold 6 będzie to 500 złotych, a w przypadku Galaxy Z Flip 6 – 300 złotych.

Przy założeniu, że nie zamawialiśmy jeszcze niczego przez aplikację Samsunga i wybierając opcję spłaty na raty, możemy obniżyć cenę finalną zakupu Galaxy Z Fold 6 o jakieś 800 złotych. A do tego, odsprzedając stary telefon, dostaniemy dodatkowe 500 złotych do wyceny. Nie jest to zły deal. Kompletne informacje można znaleźć w regulaminie promocji.

Warto też rzucić okiem na konkurencyjne oferty

Jeśli wolelibyśmy skorzystać z jakichś innych opcji, są i takie. Na przykład w sklepie RTV Euro AGD także możemy liczyć na 1. ratę gratis, a także na kartę podarunkową o wartości 500 złotych. Będzie ona ważna przez 3 miesiące od jej otrzymania.

Bardzo podobne zasady obowiązują w Media Expert, przy czym tam kod rabatowy na następne zakupy ważny jest tylko przez 30 dni. Jednakże podczas zakupu można dodatkowo skorzystać z rabatu 150 złotych na zakup głośnika Bluetooth.

I warto też pamiętać o wciąż trwającej promocji, w której to kupując składane smartfony Samsunga w sklepie producenta lub u partnerów promocji, możemy dostać smartwatcha za złotówkę.

Jest w czym wybierać!

Część z powyższych linków to linki afiliacyjne. Oznacza to, że korzystając z nich, wspieracie Tabletowo. Dzięki!