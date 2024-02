Serca pojawiły się w apce Mój Orange. Za ich znalezienie czekają nagrody

Użytkownicy aplikacji Mój Orange mogą dołączyć do nowej zabawy. Wystarczy bowiem znaleźć serca w aplikacji, aby zdobyć atrakcyjne nagrody.

Walentynkowa zabawa w aplikacji Mój Orange

Wypada zacząć od przypomnienia, że operator wcześniej już ogłosił inną promocję z okazji święta zakochanych. Otóż na nowych, a także obecnych użytkowników Orange Flex czekają gigabajty internetu do zgarnięcia. Trzeba przyznać, że paczki mogą być naprawdę duże, co z pewnością ucieszy osoby, które dużo korzystają z internetu.

Firma nie zapomniała jednak o pozostałych klientach. Otóż użytkownicy aplikacji Mój Orange mogą dołączyć do nowej zabawy, która powiązana jest z Walentynkami. W apce, która służy do zarządzania usługami, korzystania ze specjalnych ofert, doładowania numeru czy płacenia rachunków, pojawiły się serca. O co chodzi? Już wyjaśniam.

Użytkownicy aplikacji mogą zagrać w szukanie serc i zdobyć więcej darmowego internetu. Łącznie do znalezienia jest 5 pomarańczowych serduszek, które trzeba dotknąć. Macie na to 30 sekund i 3 próby. Należy jeszcze wspomnieć, że w zabawie mogą wziąć udział klienci abonamentowi i użytkownicy oferty Orange na kartę.

Za każdy znaleziony symbol dostaniecie bezpłatny pakiet 5 GB. Łącznie można uzyskać całkiem przyjemne, dodatkowe 25 GB, które dostępne będą do wykorzystania w ciągu 14 dni (na terenie Polski). Wygrana pula trafi na konto użytkownika w ciągu 48 godzin. Paczkę 25 GB można wykorzystać na wiele sposób, również do oglądania romantycznych filmów z ukochaną osobą.

Zabawa w aplikacji Mój Orange trwa od 13 lutego (od godz. 10:00) do 14 lutego (do godz. 24:00). Wszyscy zainteresowani mają więc jeszcze trochę czasu, ale radziłbym się pospieszyć. Warto też zapoznać się z regulaminem promocji.

Cykliczny prezent już jutro

Użytkownicy aplikacji Mój Orange jutro będą mogli zdobyć jeszcze jeden prezent. Operator w oficjalnym komunikacie przypomina, że już jutro, w ramach akcji „Środy z Mój Orange”, na klientów firmy będzie czekał kolejny, cykliczny prezent. Zdecydowanie więc warto zajrzeć do aplikacji, zarówno dziś, aby znaleźć serduszka, jak i jutro w celu odebrania kolejnego prezentu.