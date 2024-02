Heyah rozdaje 1200 GB internetu. Jak skorzystać?

Tak dobre oferty nie zdarzają się często. Heyah rozbija bank, prezentując swoim klientom 1200 gigabajtów internetu do wykorzystania w ciągu roku od aktywacji Bonusu. Choć skorzystać może prawie każdy, rzućmy okiem na to, jakie są warunki.

Nielimitowane wiadomości SMS i MMS czy brak ograniczeń w przypadku połączeń telefonicznych to już standardowe elementy pakietów oferowanych przez praktycznie wszystkich operatorów telekomunikacyjnych. Wciąż jednak nierzadko brakuje wystarczająco dużych pakietów danych. I choć nie wydaje się, by coś miało się w tym kontekście zmienić, to Heyah nadciąga ze świetnym rozwiązaniem tymczasowym. To Bonus.

Bonus od Heyah: 1200 GB internetu na rok

Bonus może otrzymać każdy, kto korzysta z Oferty S, M lub L w ramach usług „W kontakcie w Heyah”. Jest to jednorazowy prezent w postaci pakietu 1200 GB do wykorzystania w ciągu 365 dni. Można by więc powiedzieć, że otrzymujemy 100 GB na każdy miesiąc, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by przykładowo w marcu użyć 300 GB, a w lipcu tylko 10 GB. To Ty decydujesz.

No dobrze, ale jak aktywować Bonus? Oto krótka instrukcja:

Uruchom aplikację Moja Heyah,

włącz zakładkę „Usługi dodatkowe”,

tam wybierz „Pakiety internetu”,

aktywuj ofertę „1200 GB na rok”.

Poczekaj na SMS z potwierdzeniem i zacznij korzystać.

Spokojnie, masz dużo czasu

Jeśli nie potrzebujesz takiego pakietu danych już teraz, to – spokojnie! – wcale nie musisz się spieszyć. Na aktywację Bonusu masz czas aż do 30 czerwca 2024 roku. Niezależnie od tego, kiedy to zrobisz, na wykorzystanie internetu przysługuje Ci 365 dni. Musisz tylko zadbać o to, by Twoje konto pozostało aktywne na połączenia wychodzące, a saldo było dodatnie – to jedyne warunki. W razie czego szczegółowy regulamin jest dostępny na stronie Heyah.

„Jak śmiałe masz plany na 2024? W realizacji celów czasem może zabraknąć odwagi, ale z pewnością nie zapasu gigabajtów” – czytamy w oficjalnej zapowiedzi. I niech będzie to podsumowanie tego newsa.