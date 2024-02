Nowe smartfony Infinix lądują w Polsce w nietypowych cenach

Firma Infinix wprowadza do polskich sklepów nowe smartfony w nietypowych cenach. Mowa o zapowiadanych niedawno modelach HOT 40 Pro, HOT 40i oraz SMART 8. Żaden z nich nie kosztuje więcej niż tysiaka. A co mają do zaoferowania?

Infinix HOT 40 Pro – najlepszy z tej trójki

Najlepiej wyposażony z tej trójki jest Infinix HOT 40 Pro. Jego sercem jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G99, któremu towarzyszy 8 GB RAM (z możliwością rozszerzenia do 16 GB). Jak dotąd nieźle – czym jeszcze może się pochwalić? Uwagę przykuwa tu chociażby 6,78-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2460×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Infinix HOT 40 Pro (fot. producenta)

Smartfon ma na pokładzie jeszcze 256 GB pamięci wewnętrznej, akumulator o pojemności 5000 mAh z funkcją szybkiego ładowania o mocy 33 W, a także moduł NFC, czytnik linii papilarnych i głośniki stereo. Przyzwoicie wygląda również zestaw aparatów: z tyłu mamy trzy (108 Mpix + makro 2 Mpix + AI CAM), a z przodu kamerę 32 Mpix z lampą błyskową.

A co oferuje HOT 40i?

Nieco tańszy Infinix HOT 40i również ma 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej, dysponuje czytnikiem linii papilarnych i modułem NFC oraz ma z przodu kamerę 32 Mpix. Z tyłu jednak ma tylko podwójny aparat (50 Mpix + AI CAM). Akumulator znów ma pojemność 5000 mAh, ale ładować można go maksymalnie z mocą 18 W.

Infinix HOT 40i (fot. producenta)

Model z literką „i” w nazwie jest ponadto wyposażony w nieco słabszy procesor UNISOC T606, a jego wyświetlacz IPS ma przekątną 6,56 cala i rozdzielczość 1612×720 pikseli, obraz zaś odświeża z częstotliwością 90 Hz.

Cóż, jest jeszcze SMART 8

Infinix SMART 8 to zaś wyjątkowo… osobliwa konstrukcja. To mocno budżetowy, kosztujący niespełna 400 złotych smartfon, dla którego inspiracją był najnowszy iPhone. Widać to nie tylko po charakterystycznym układzie aparatów z tyłu, ale też już po uruchomieniu urządzenia – w oczy rzuca się funkcja inspirowana Dynamic Island.

Infinix SMART 8 (fot. producenta)

Pod względem możliwości daleko mu jednak do iPhone’a. Został wyposażony w procesor Unisoc T606, 3 GB RAM, 64 GB pamięci na pliki, aparat 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu oraz 6,6-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 90 Hz. Ma też akumulator o pojemności 5000 mAh obsługujący ładowanie o mocy maksymalnie 10 W.

Nietypowe ceny nowych smartfonów

Najbardziej oryginalne w tych smartfonach bez wątpienia są ich ceny. Wynoszą one odpowiednio:

HOT 40 Pro – 866 złotych,

HOT 40i – 696 złotych,

SMART 8 – 366 złotych.

W zestawie do każdego z nich producent dorzuca ładowarkę, etui oraz słuchawki przewodowe. W przypadku poszczególnych modeli mamy do wyboru kilka różnych wersji kolorystycznych, m.in. czarny, biały, zielony i niebieski. Smartfony są dostępne w oficjalnym sklepie marki – InfinixStore.eu oraz u partnerów handlowych, m.in. RTV Euro AGD i Media Expert.