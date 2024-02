iPhone 16 Pro zapowiada się coraz ciekawiej. Poznaliśmy nowe informacje

Apple zaprezentuje nowe smartfony za kilka miesięcy. Możliwe, że ten rok będzie naprawdę atrakcyjny, bowiem iPhone 16 Pro zapowiada się coraz ciekawiej. Właśnie poznaliśmy nowe informacje na temat planów zespołu Tima Cooka.

Nowe, większe i lepsze ekrany

Zarówno iPhone 15 Pro, jak i większy 15 Pro Max mogą pochwalić się naprawdę dobrymi ekranami, które oferują wysoką rozdzielczość, świetne kolory i wysoką maksymalną jasność. Apple nie zamierza jednak zatrzymywać się w miejscu. Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, to w tym roku czekają nas kolejne ulepszenia w przypadku stosowanych wyświetlaczy.

iPhone 16 Pro, a także iPhone 16 Pro Max mają dostać nieznacznie większe ekrany względem swoich poprzedników – odpowiednio 6,3 i 6,9 cala. Nie będzie więc to znacząca zmiana, ale zdecydowanie warto o niej wspomnieć. Co więcej, w obu smartfonach dostaniemy panele OLED Micro Lens Array (MLA), które powinny oferować jeszcze lepszą jasność i większe kąty widzenia niż dotychczasowe OLED-y.

Co jeszcze zapewnią iPhone 16 Pro i 16 Pro Max?

Nie będzie chyba żadnym zaskoczeniem, że sercem nowych smartfonów będzie układ Apple A18 Pro, czyli nowsze wcielenie aktualnie stosowanego procesora Apple A17 Pro. Do tego dojdzie 8 GB RAM, czyli bez zmian względem poprzedniej generacji. Klienci będą mogli jednak wybrać wersje smartfonów oferujące jeszcze więcej pamięci na dane. Obecnie maksymalna wartość to 1 TB, a iPhone 16 Pro i 16 Pro Max mają zapewnić aż 2 TB.

iPhone 14 Pro i iPhone 15 Pro (fot. Katarzyna Pura, Tabletowo.pl)

Oba smartfony mają otrzymać również zestaw ekskluzywnych funkcji AI, co najpewniej będzie próbą odpowiedzi na nowe rozwiązania w Samsungach Galaxy S24. Firma z Cupertino ma tutaj wykorzystać m.in. model Apple MGIE AI. Do tego dojdzie nowy aparat ultraszerokokątny, który zamiast dotychczasowych 12 Mpix zapewni 48 Mpix, o czym mogliśmy usłyszeć już wcześniej. Ponadto mniejszy Pro pozwoli na korzystanie z 5-krotnego zoomu optycznego, tak jak model 15 Pro Max.

Mamy większe ekrany, więcej megapikseli w jednym z aparatów, ale to nie koniec. Apple ma też zwiększyć pojemność akumulatorów. iPhone 16 Pro otrzyma akumulator 3355 mAh, a 16 Pro Max 4676 mAh – w obecnej generacji mamy odpowiednio 3274 mAh i 4441 mAh. Powinno to pozytywnie przełożyć się na czas pracy. Owszem, nie będzie to ogromna poprawa, ale każda godzina bez ładowarki jest mile widziana.

Modele z linii iPhone 16 Pro mają też dostać nowy przycisk fizyczny, który będzie przeznaczony do robienia zdjęć/nagrywania filmów. Apple ma również poprawić system odprowadzania nadmiaru ciepła, a do tego mówi się o usprawnieniach związanych z obróbką tytanu, który wykorzystywany jest w obudowie.

Nowe smartfony nie będą raczej rewolucją, ale zapowiadają się na modele w wielu elementach odczuwalnie poprawione względem poprzedników. Jeśli Apple nie przesadzi z ceną, to jak najbardziej możemy dostać świetne i warte uwagi smartfony. Do tego może dojść jeszcze iOS 18, który podobno ma być jedną z największych aktualizacji w historii iPhone’a.