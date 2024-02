Walentynki w Orange Flex. Do zdobycia jest sporo gigabajtów internetu

Święto zakochanych już w najbliższą środę, 14 lutego. Z tej okazji w Orange Flex ruszyły walentynkowe promocje, które pozwalają nowym, a także obecnym użytkownikom odebrać paczki internetu do wykorzystania.

Dwa razy więcej gigabajtów dla nowych użytkowników Orange Flex

Walentynki już od wielu lat wiążą się z licznymi promocjami, które pozwalają kupić różne produkty i usługi w odczuwalnie niższych cenach lub z dodatkowymi bonusami. Oczywiście nic nie stoi na przewodzie, aby z tych promocji korzystały też osoby nie mające swojej sympatii – tak, nikt tego nie sprawdza, to jest w ogóle poza systemem ;)

Jeśli zależy Wam na gigabajtach internetu, a także zastanawiacie się nad zmianą operatora sieci komórkowej lub aktualnej oferty, to wartą rozważenia propozycją wydaje się być Orange Flex. W ramach nowej promocji, przygotowanej z okazji Walentynek, dla nowych użytkowników przygotowano podwojenie gigabajtów.

Otóż każdy, kto pierwszy raz dołączy do Orange Flex, robiąc to między 12 a 29 lutego z kodem ILOVEFLEX, dostanie atrakcyjny prezent. Przez 3 miesiące otrzyma bowiem dodatkowo drugie tyle gigabajtów, ile zawiera plan wybrany podczas aktywacji. Oznacza to, że nowi klienci dostaną:

w Planie 30 GB – 3 x 30 GB (90 GB za darmo),

w Planie 45 GB – 3 x 45 GB (135 GB za darmo),

w Planie 80 GB – 3 x 80 GB (240 GB za darmo),

w Planie 150 GB – 3 x 150 GB (450 GB za darmo).

Warto dodać, że promocyjne gigabajty będą do odbioru w zakładce Klub Flex w aplikacji. Osoby zainteresowane omawianą promocją powinny zajrzeć do regulaminu dostępnego na stronie Orange.

Co z obecnymi klientami Orange Flex?

Na szczęście operator nie zapomniał o obecnych klientach. Co więc dostaną takie osoby w ramach walentynkowych promocji? Użytkownicy, którzy wyślą do bliskich walentynkę w postaci gigabajtów, otrzymają specjalnie przygotowany prezent.

7.7 Ocena

Jak oficjalnie informuje Orange, każdy, kto 14 lutego prześle chociaż 1 GB, następnego dnia dostanie ekstra 14 GB internetu do wykorzystania. Należy zaznaczyć, że dodatkowy pakiet będzie aktywny przez 7 dni. Dodatkowo warto wiedzieć, że w celu odebrania promocyjnych gigabajtów trzeba dołączyć do Klubu Flex.