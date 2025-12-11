Mocny robot sprzątający w rekordowo niskiej cenie. Tak tani jeszcze nie był

Robot sprzątający o wysokiej mocy ssania z zaawansowaną technologią mopowania jest teraz sprzedawany w dobrej, świątecznej promocji. Producent twierdzi, że sprzęt ten kupisz w rekordowo niskiej cenie.

Robot sprzątający Narwal Flow – wielka moc i ciekawe rozwiązanie mopujące

W styczniu 2025 roku marka Narwal zaprezentowała nową serię robotów sprzątających Flow. Z kolei we wrześniu 2025 roku automatyczny odkurzacz Narwal Flow oficjalnie zadebiutował na polskim rynku. Jedną z jego najważniejszych cech jest duża moc ssania, sięgająca 22 tysięcy Paskali. Producent twierdzi, że dzięki takiej sile maszyna może skutecznie usunąć głęboko zalegający kurz i brud z dywanów oraz podłóg.

Robot sprzątający Narwal Flow (źródło: Narwal)

Narwal Flow wyposażono w szczotkę główną oraz boczne z mechanizmem zapobiegającym plątaniu się włosów. Model ten korzysta również z rozwiązania CarpetFocus, które pozwala robotowi na szczelne połączenie odkurzacza z włóknami odkurzanego dywanu.

W przypadku modelu Flow warto zwrócić też uwagę na system mopowania z technologią Track Mop, który oparto na mopie w formie rolki-taśmociągu, stale nasączanego wodą o temperaturze 45 stopni Celsjusza. Specjalne dysze zajmują się równomiernym rozprowadzaniem wody, a po umyciu danej powierzchni robot pochłania wodę do zbiornika na wodę brudną, zapobiegając w ten sposób m.in. wtórnym zanieczyszczeniom.

Robot oferuje system NarMind Pro, który korzysta z dwóch kamer RGB, mapowania 3D i sztucznej inteligencji. Sprzęt zmieści się pod meblami o prześwicie większym niż 95 milimetrów, a także poradzi sobie z przejazdem przez progi o wysokości do 4 centymetrów.

Stacja Narwal Freo zajmie się natomiast opróżnianiem zbiorników na kurz i wodę, automatycznym dozowaniem detergentu, praniem i suszeniem mopa. Zgodnie z deklaracją producenta, worek na kurz o pojemności 2,5 litra ma wystarczyć na 120 dni.

Robot sprzątający Narwal Flow (źródło: Narwal)

Robot sprzątający w promocji – Narwal Flow najtaniej w historii

Z okazji zbliżających się świąt, robot sprzątający Narwal Flow jest dostępny w dobrej promocji. Sugerowana przez producenta cena wynosi 5999 złotych, a w momencie premiery sprzęt ten sprzedawany był za 3999 złotych. Teraz możesz kupić ten model jeszcze taniej – za 3699 złotych.

