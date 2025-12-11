Będzie jeszcze więcej reklam na YouTube. To co, kupujesz YT Premium?

YouTube jest tak samo serwisem do udostępniania wideo, jak i platformą reklamową. Najbardziej uciążliwych reklam można się pozbyć, wykupując subskrypcję YouTube Premium. Google da użytkownikom kolejny powód do zdecydowania się na taki krok.

Jeszcze więcej reklam na YouTube

W 2023 roku YouTube zaczął na poważnie walczyć z blokowaniem reklam, zmuszając użytkowników do ich oglądania, wykupienia subskrypcji YT Premium lub poszukiwania innych sposobów na blokowanie reklam. Równocześnie stale szuka nowych sposobów na reklamowanie produktów i usług. Właśnie ogłosił kolejne.

W poście, skierowanym do twórców, poinformowano, że reklamy w formacie Shorts pojawią się również w wersji internetowej YouTube na urządzeniach mobilnych, ponieważ użytkownicy oglądają i angażują się w reklamy na coraz większej liczbie urządzeń i powierzchni – telewizorach, internecie, komputerach i urządzeniach mobilnych.

Ponadto twórcy Shorts będą mogli dodawać do nich linki do swoich produktów na swoich stronach. Możliwe stanie się też włączenie komentarzy w reklamach w formacie Shorts (wymogiem jest, aby kanał był połączony z kontem Google Ads lub DV360). To kolejne rozwiązania dotyczące reklam dla twórców i firm, zaanonsowane w ostatnim (krótkim) czasie. Niedawno bowiem – we wrześniu 2025 roku – Google zapowiedziało udostępnienie kilku nowych sposobów reklamowania produktów i usług na YouTube.

Od kwietnia 2025 roku obowiązuje nowy cennik YouTube Premium w Polsce: subskrypcja indywidualna kosztuje 29,99 złotych miesięcznie, subskrypcja rodzinna – 59,99 złotych miesięcznie, a subskrypcja studencka – 18,99 złotych miesięcznie. Ponadto od lipca 2025 roku w Polsce dostępna jest subskrypcja YouTube Premium Lite za 17,99 złotych miesięcznie.

Nowość na YouTube – YouTube TV Plans

YouTube ogłosił również, że od początku 2026 roku użytkownicy zyskają dostęp do YouTube TV Plans – będą mieli do wyboru ponad 10 pakietów, z czego każdy ma skupiać się na określonym gatunku. Wśród nich znajdzie się YouTube TV Sports Plan dla fanów sportu.

Na tę chwilę usługa YouTube TV nie jest jednak dostępna w Polsce i nie wiadomo, czy zmieni się to w najbliższej przyszłości.