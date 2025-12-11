Nowa funkcja Spotify. Chyba na żadną tak nie czekałem

To zrozumiałe, że użytkownicy Spotify mogą mieć czasem problem z odnalezieniem tej idealnej piosenki czy też ułożeniem doskonałej playlisty z katalogu ponad 100 milionów utworów. Dzięki nowej funkcji oba te zadania staną się zdecydowanie prostsze. Pierwsze skrzypce zaś – jak w prawie wszystkich nowych funkcjach w 2025 roku – zagra sztuczna inteligencja.

Spotify wprowadza Prompted Playlist – listy odtwarzania na podstawie wpisanej komendy

Nowa funkcja nazywa się Prompted Playlist i automatycznie tworzy listy odtwarzania na podstawie polecenia napisanego przez użytkownika. Dzięki temu w parę chwil otrzyma gotową playlistę w aplikacji Spotify, dostosowaną do jego stałych preferencji albo chwilowych potrzeb. Przykłady? Oto kilka:

zbierz muzykę moich ulubionych wykonawców z ostatnich pięciu lat i dodaj podobne do nich utwory, których jeszcze nie słuchałem,

potrzebuję energetycznych, popowych i hip-hopowych utworów w stałym tempie na 30-minutowy bieg, a następnie relaksujących piosenek do odpoczynku,

zaproponuj muzykę z największych filmowych i serialowych hitów tego roku, która pasuje do mojego gustu,

utwórz playlistę z utworami instrumentalnymi, które pozwolą mi się skupić na pracy kreatywnej.

Tworząc te playlisty, algorytmy Spotify wykorzystają wiedzę o muzyce, ale też o gustach użytkownika. Co więcej, będzie można włączyć automatyczne aktualizacje w określonych odstępach czasowych (np. co tydzień). Dzięki temu lista utworów może zmieniać się razem z użytkownikiem i razem ze światem – tak przynajmniej przedstawia to Gustav Söderström, stojący na czele zespołu technologicznego.

Ja ze swoimi 350 playlistami w aplikacji Spotify nie mogę się doczekać, by sprawdzić tę funkcję w akcji. Nie wiadomo jednak, kiedy taka możliwość faktycznie pojawi się w Polsce. Na razie rozpoczęły się jej testy w Nowej Zelandii i właściciele usługi nie podzielili się póki co dalszymi planami.

Playlisty w Spotify zmieniają się na lepsze

To kolejna w ostatnim czasie nowinka w tym obrębie. Całkiem niedawno w Spotify pojawiły się narzędzia do miksowania utworów na liście odtwarzania, które pozwalają na (bardziej lub mniej) naturalne nakładanie na siebie piosenek. Nieco wcześniej aplikacja wzbogaciła się o funkcję Smart Shuffle, która losowo odtwarza utwory z naszej playlisty, wzbogacając ją o inne pasujące piosenki.