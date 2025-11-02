Oto ranking robotów sprzątających do 2000 złotych. Znajdziesz tu najlepsze tanie roboty sprzątające, które zarówno odkurzają, jak i mopują podłogi, a do tego oferują automatyczne odsysanie kurzu oraz mycie i suszenie nakładek mopujących. Sprawdź, na jaki model szczególnie warto obecnie postawić.

Ranking robotów sprzątających do 2000 złotych

Budżet na poziomie 2000 złotych jest w zupełności wystarczający, by kupić dobry robot sprzątający, który nie tylko odkurzy, ale też umyje podłogę. Co więcej, w tej kategorii cenowej nie brakuje modeli, które mają w zestawach wielofunkcyjne stacje bazowe, oferujące ładowanie, odsysanie zebranych nieczystości oraz mycie i suszenie nasadek mopujących. Właśnie takie urządzenia wybrałem do rankingu, w którym polecam najlepsze roboty sprzątające dla użytkownika o średnio wysokich wymaganiach.

Jaki robot sprzątający do 2000 złotych? Ranking 2025:

Na zestawienie składa się sześć modeli w cenach od 1500 do 2000 złotych – każdy z nich oferuje odkurzanie i mopowanie, a w zestawie ma wielofunkcyjną stację bazową. Wiem, że założona kategoria cenowa mocno zawęża wybór, ale zależało mi na tym, by udzielić możliwie precyzyjnej odpowiedzi na pytanie zadane w tytule. Mam też jednak dla Ciebie kilka propozycji, jeśli szukasz czegoś tańszego…

Najlepszy robot sprzątający do 1000 złotych? Zacznijmy od niego, a później idźmy wyżej

Jeśli tak naprawdę idealny scenariusz dla Ciebie zakłada zmieszczenie się w połowie budżetu, założonego w tym poradniku, zachęcam, by zajrzeć do rankingu tanich robotów sprzątających. Znajdziesz tam na przykład takie modele jak Xiaomi Robot Vacuum S20+, Roborock Q7 TF+ czy iRobot Roomba 105 Combo – trudno wskazać, który z nich to najlepszy robot sprzątający do 1000 złotych, każdy bowiem stanowi godną rozważenia propozycję.

W tym samym zestawieniu opisuję również modele Eufy E20 oraz Dreame D20 Pro Plus, a więc dwa bardzo interesujące roboty sprzątające do 1500 złotych. Poza nimi w tej samej kategorii cenowej znajduje się jeszcze jedno urządzenie i to od niego zaczniemy ranking robotów sprzątających do 2000 złotych. Jest nim mianowicie…

Mova E30 Ultra – najlepszy robot sprzątający do 1500 złotych

Otwierający to zestawienie model Mova E30 Ultra to świetna propozycja dla kogoś, komu marzy się uniwersalny robot sprzątający, całkiem nieźle spisujący się zarówno w kontekście odkurzania, jak i mopowania podłóg. Może pochwalić się mocą ssania na poziomie 7000 Pa, a do pracy na mokro oddelegowane zostały dwa obracające się pady z mikrofibry.

Urządzenie radzi sobie z kurzem i okruchami, jak również z rozmaitymi plamami szpecącymi podłogi twarde. Nieco większe problemy może mieć z wyłapywaniem brudu z dywanów, ale przynajmniej ich nie zniszczy, bo unosi nasadki mopujące, gdy wjeżdża na miękką powierzchnię.

Robot uczy się rozkładu pomieszczeń, ale też reaguje na pojawiające się zmiany. Potrafi wykrywać i omijać przeszkody, a równocześnie obierać optymalną trasę sprzątania – by robić to skutecznie, ale i szybko.

Niezaprzeczalnym atutem tego modelu jest również jego stacja dokująca. A to dlatego, że nie tylko ładuje akumulator, ale też automatycznie odsysa zebrany kurz, a do tego myje i suszy nakładki mopujące. Dzięki temu zawsze są czyste i pachnące.

Najważniejsze cechy robota Mova E30 Ultra:

system nawigacji: LiDAR,

funkcje: odkurzanie i mopowanie,

moc ssąca: 7000 Pa,

stacja bazowa: do ładowania, odsysania kurzu oraz mycia i suszenia mopów,

średnica: 34,9 cm,

wysokość: 9,8 cm,

poziom hałasu: ~74 dB,

czas pracy: do 2 godz.,

czas ładowania: 3,5 godz.,

cena i dostępność:

Mova E40 Ultra – duża moc ssania za nieduże pieniądze

Mova E40 Ultra kosztuje odrobinę więcej, ale też może pochwalić się większymi możliwościami. Opiera się na podobnych rozwiązaniach, ale oferuje zdecydowanie wyższą moc ssania – dochodzącą aż do 19000 Pa. Dzięki temu nawet większe zabrudzenia nie mają szans, nie tylko na płytkach czy panelach, ale też wykładzinach i dywanach.

Pomimo wysokiej mocy jest całkiem cichy w działaniu. Nie bez znaczenia jest również dobrze działający system mopujący z dwoma obrotowymi padami o niewielkiej wysokości (to ostatnie sprawia, że bez trudu mieszczą się pod niskimi meblami).

Tak jak poprzednik, oferuje sprawne poruszanie się po pomieszczeniach i unikanie przeszkód, ale też automatyczne ładowanie, odsysanie kurzu oraz pranie i suszenie nakładek mopujących gorącym powietrzem w stacji bazowej. To wygodne i higieniczne rozwiązanie.

Wisienką na torcie jest zaś system CleanChop 3. generacji, którego zadanie polega na przycinaniu długich włosów, aby te nie wplątywały się w szczotki i nie zatykały kanałów. To czyni z robota Mova E40 Ultra dobrym rozwiązaniem dla osób z długimi włosami, jak również do domów ze zwierzakami.

Najważniejsze cechy robota Mova E40 Ultra:

system nawigacji: LDS,

funkcje: odkurzanie i mopowanie,

moc ssąca: 19000 Pa,

stacja bazowa: do ładowania, odsysania kurzu oraz mycia i suszenia mopów,

średnica: 35 cm,

wysokość: 9,7 cm,

poziom hałasu: ~72 dB,

czas pracy: do 3 godz.,

czas ładowania: 3,5 godz.,

cena i dostępność:

iRobot Roomba Plus 405 Combo – najlepsza Roomba do 2000 złotych

Patrząc na samą specyfikację, kolejny model w tym zestawieniu może wydawać się krokiem wstecz. Fakty są jednak takie, że urządzenia marki iRobot wciąż stanowią jedną z najbardziej opłacalnych opcji, ponieważ w kontekście sprzątania osiągnęły poziom mistrzowski – wieloletnie doświadczenie nie jest tu bez znaczenia.

Najlepszą Roombą do 2000 złotych jest aktualnie iRobot Roomba Plus 405 Combo. System LiDAR ClearView pozwala jej poruszać się po mieszkaniu niezwykle sprawnie, nawet w całkowitej ciemności. Moc ssania na poziomie 7000 Pa jest zaś wystarczająca, by zbierać rozmaite zabrudzenia z podłóg twardych, a całość wieńczą dwa obrotowe pady mopujące z funkcją szorowania.

iRobot Roomba Plus 405 Combo (fot. iRobot)

Opisywana Roomba jest też stosunkowo cicha. Pewną komplikacją może być jedynie wysokość – 10,6 cm, przez co pod część mebli może po prostu nie być w stanie wjechać.

Podobnie jak dwa wcześniej proponowane modele ma w zestawie stację dokującą, która – poza ładowaniem i automatycznym opróżnianiem pojemnika na kurz – oferuje również czyszczenie i suszenie mopów. Niczego zatem tutaj nie brakuje.

Najważniejsze cechy robota iRobot Roomba Plus 405 Combo:

system nawigacji: LiDAR ClearView

funkcje: odkurzanie i mopowanie,

moc ssąca: 7000 Pa,

stacja bazowa: do ładowania, odsysania kurzu oraz mycia i suszenia mopów,

średnica: 35,1 cm,

wysokość: 10,6 cm,

poziom hałasu: ~68 dB,

czas pracy: do 75 minut,

czas ładowania: 3 godz.,

cena i dostępność:

Dreame L40 Ultra CE – sprytny odkurzacz automatyczny z mopem

Interesującą opcję w kategorii do 2000 złotych stanowi również Dreame L40 Ultra CE. To taki sprzęt, który może i niczym szczególnym się nie wyróżnia, ale w tym tkwi jego moc, bo może sprostać oczekiwaniom wielu osób. Tym bardziej, że to po prostu bardzo dobry robot.

Nieźle odkurza z mocą ssania na poziomie 13000 Pa. Dobrze też mopuje, robiąc użytek z dwóch obracających się padów. Radzi sobie z kurzem, okruchami i piachem, ale też plamami.

Dreame L40 Ultra CE (fot. Dreame)

W szczotkę nie wplątują się włosy, stacja robi wszystko, czego można by oczekiwać (włącznie z myciem i suszeniem mopów), a na jednym ładowaniu jest w stanie działać przeszło 2,5 godziny, spokojnie jest więc w stanie ogarnąć nawet mieszkanie nieco większe od przeciętnego bez przerwy na uzupełnianie energii.

Dopełnieniem całości jest dobrze działająca i intuicyjna w obsłudze aplikacja na telefon. Dzięki niej (i systemom automatyzacyjnym) codzienne korzystanie z robota jest po prostu wygodne.

Najważniejsze cechy robota Dreame L40 Ultra CE:

system nawigacji: LDS + światło strukturalne,

funkcje: odkurzanie i mopowanie,

moc ssąca: 13000 Pa,

stacja bazowa: do ładowania, odsysania kurzu oraz mycia i suszenia mopów,

średnica: 35 cm,

wysokość: 10,4 cm,

poziom hałasu: ~74 dB,

czas pracy: ~2,5 godz.,

czas ładowania: 6 godz.,

cena i dostępność:

Roborock Qrevo 5AE – świetny robot sprzątający z funkcją mopa

Roborock Qrevo 5AE to sprzęt, na którym można polegać i który faktycznie jest w stanie odciążyć użytkownika w codziennych porządkach.

Oferuje moc ssania na poziomie 12000 Pa i potrafi dobrze wykorzystać ten potencjał. Skutecznie zbiera kurz i inne zanieczyszczenia. Do tego oferuje funkcję mopowania przy użyciu dwóch nasadek obrotowych. Radzi sobie z zabrudzeniami różnego rodzaju i może być zarówno kontrolowany przez użytkownika, jak i działać całkowicie samodzielnie.

Roborock Qrevo 5AE (fot. Roborock)

Nie tylko sprawnie porusza się po podłogach i automatycznie dostosowuje parametry działania do zastanych okoliczności, ale też ma w zestawie stację dokującą, która wszystkie czynności wykonuje samodzielnie i z zachowaniem pełnej higieny.

Jeśli więc zależy Ci na dobrych efektach sprzątania, a zarazem luksusie, polegającym na tym, że wszystko dzieje się samo, warto postawić właśnie na ten model.

Najważniejsze cechy robota Roborock Qrevo 5AE:

system nawigacji: LDS,

funkcje: odkurzanie i mopowanie,

moc ssąca: 12000 Pa,

stacja bazowa: do ładowania, odsysania kurzu oraz mycia i suszenia mopów,

średnica: 35,3 cm,

wysokość: 9,65 cm,

poziom hałasu: ~76 dB,

czas pracy: do 3 godz.,

czas ładowania: 4 godz.,

cena i dostępność:

Mova P50 Ultra – najlepszy robot sprzątający do 2000 złotych

Gdybym chciał kupić najlepszego robota sprzątającego do 2000 złotych, prawdopodobnie skusiłbym się jednak na model Mova P50 Ultra. Już tłumaczę dlaczego.

Przede wszystkim ze względu na nieprzeciętną moc ssania – sięga ona aż 19000 Pa. Po drugie: z powodu zaawansowanego systemu mopującego, dzięki któremu sprzątanie na mokro jest wyjątkowo efektywne. W dodatku mopy są unoszone przy wjeżdżaniu na dywan, dzięki czemu ten nie zostaje zamoczony.

Kolejnym atutem jest wielofunkcyjna stacja bazowa z ładowarką, systemem odsysania kurzu, układem mycia i suszenia mopów oraz miejscem na dozownik detergentu. Jako całość zapewnia nawet 75 dni bezobsługowej pracy robota.

Czas pracy sięgający 3 godzin, intuicyjna w obsłudze aplikacja oraz nóżki umożliwiające pokonywanie progów o wysokości do 2,2 cm to kolejne plusy, które nie są bez znaczenia.

Najważniejsze cechy robota Mova P50 Ultra:

system nawigacji: światło strukturalne,

funkcje: odkurzanie i mopowanie,

moc ssąca: 19000 Pa,

stacja bazowa: do ładowania, odsysania kurzu oraz mycia i suszenia mopów,

średnica: 35 cm,

wysokość: 9,8 cm,

poziom hałasu: ~74 dB,

czas pracy: do 3 godz.,

czas ładowania: 3,5 godz.,

cena i dostępność:

W tym miejscu kończy się ranking i wierzę, że udało Ci się odnaleźć w nim idealny sprzęt dla siebie. Jeśli jednak szukasz czegoś innego, daj znać w komentarzu, na czym Ci najbardziej zależy, a być może wspólnie zdołamy polecić Ci coś godnego uwagi.