Narwal prezentuje nowe roboty sprzątające, które wyręczą w kolejnej żmudnej pracy

Smart Home zyskuje kolejne nowoczesne i zaawansowane roboty sprzątające. Narwal zaprezentował serię Flow oraz nowe modele z serii Freo. Co zaoferują te urządzenia?

Narwal Flow – robot, który wyczyści więcej niż podłogę

Roboty sprzątające to moje ulubione urządzenia z kategorii Smart Home. Dlaczego? Odpowiedź jest dość logiczna – wyręczają mnie w sprzątaniu, którego nie znoszę i oszczędzają mój czas. Skoro „potrafią” już odkurzać i myć podłogi, stacja samodzielnie wypierze i wysuszy mopy oraz opróżni zbiornik z kurzu, a nawet uzupełni wodę wraz ze środkiem czyszczącym, wydawać by się mogło, że już w niczym więcej nas nie odciążą. Producenci robotów uważają jednak inaczej, a pomysłów im naprawdę nie brakuje.

Jednym z przykładów jest oczywiście Dreame X50 Ultra, który pokona wyższe progi, a nawet niektóre schody (do 6 centymetrów wysokości). Co ciekawe, nie jest to wynalazek, na który będziemy czekać przez kolejne miesiące czy lata, bo jego oficjalna polska premiera odbędzie się już w przyszłym tygodniu. Swoje propozycje w segmencie robotów sprzątających ma także marka Narwal, która zaprezentowała nową serię Flow, dwa nowe modele urządzeń z serii Freo oraz odkurzacz ręczny na mokro i sucho.

Seria Narwal Flow zaoferuje kilka nowych funkcji czyszczących. W moich oczach najciekawszą jest przedłużona, dynamiczna szczotka boczna wykonana z delikatnych materiałów – jej zadaniem jest wyczyszczenie trudno dostępnych miejsc, narożników oraz listew przypodłogowych.

Nowa seria zaoferuje użytkownikom również:

inteligentny system FlowWash Mopping, wykorzystujący dwa zbiorniki – na wodę czystą i brudną, dzięki czemu robot czyści mopa w czasie rzeczywistym;

funkcję Deep Carpet Boost, która pozwala na skuteczne odkurzanie dywanów z brudu i sierści;

dynamiczną szczotkę Zero-Tangle, odpowiedzialną za skuteczne rozplątywanie włosów;

funkcję Twin-AI Dodge wykorzystującą dwie kamery RGB i system AI, aby robot na bieżąco klasyfikował ponad 200 typów obiektów oraz zapewniał precyzyjną nawigację;

wielofunkcyjna stacja bazowa (8 w 1), która naładuje i przechowa robota, a także opróżni pojemnik na kurz, wyczyści i osuszy mopy, napełni zbiornik na wodę – według producenta stacja zapewnia 120 dni bezobsługowej pracy.

Narwal Flow będzie miał swoją oficjalną premierę w połowie 2025 roku, cena ma zostać ogłoszona wkrótce.

Roboty sprzątające Narwal zaprezentowane na CES 2025 (źródło: Narwal)

Narwal Freo Z10 i Narwal Freo Pro: nowe modele robotów sprzątających

Do portfolio marki Narwal dołącza także Freo Z10. Sprzęt ten określany jest przez producenta jako wielofunkcyjny, kwalifikujący się do klasy premium. Urządzenie zostało wyposażone w przedłużkę mopa, która skutecznie wyczyści narożniki, a także oferuje mycie gorącą wodą o temperaturze od 46 do 74 stopni Celsjusza. Stacja bazowa 7 w 1 samodzielnie opróżni pojemnik na kurz i wysterylizuje oraz zakonserwuje nakładki mopa. Narwal Freo Z10 ma trafić na rynek już w kwietniu 2025 roku. Produkt został wyceniony na 1099 dolarów (około 4500 złotych).

Z kolei Narwal Freo Pro to alternatywa dla modelu Freo X Ultra. Sprzęt ten oferuje moc ssania 8500 Paskali, a także system zapobiegający splątaniu włosów na szczotkach bocznych i obrotowych oraz trójkątne nakładki mopa. Stacja bazowa automatycznie czyści i suszy mop. Freo Pro zadebiutuje na rynku w marcu 2025 roku w cenie 699 dolarów (około 2900 złotych).

Roboty sprzątające Narwal zaprezentowane na CES 2025 (źródło: Narwal)

Wśród produktów Narwal w drugim kwartale 2025 roku pojawi się nowy flagowy odkurzacz ręczny S30, wykonany w typie „wszystko w jednym”. Sprzęt ten oferuje czyszczenie podłóg na sucho i mokro oraz może pracować w sześciu trybach z funkcją inteligentnego wykrywania zabrudzeń. Narwal S30 został wyceniony na 649 dolarów (około 2680 złotych).