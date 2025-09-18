Ten robot sprzątający umyje podłogi lepiej niż Ty

Na polskim rynku zadebiutował nowy robot odkurzająco-mopujący. Sprzęt ma precyzyjnie odnajdować się w pomieszczeniach, dokładnie odkurzać dywany, ale przede wszystkim skutecznie zwalczać brud z podłóg twardych.

Nowy robot odkurzająco-mopujący już dostępny w Polsce

Wreszcie doczekaliśmy się oficjalnej, polskiej premiery robota sprzątającego Narwal Flow – o jego możliwościach wspominaliśmy już w styczniu 2025 roku. Debiut w kraju nad Wisłą zapowiedziano wtedy na połowę 2025 roku, więc sprzęt dotarł z lekkim opóźnieniem.

Narwal Flow to przede wszystkim robot zarówno odkurzający, jak i mopujący. Model ten oferuje siłę ssania do 22 tysięcy Paskali. Oprócz szczotki głównej są też boczne szczotki z mechanizmem zapobiegającym plątaniu się włosów. Ponadto sprzęt ten korzysta z technologii CarpetFocus, której zadaniem jest utworzenie szczelnego połączenia odkurzacza z włóknami dywanu. Producent twierdzi, że rozwiązanie to pozwoli pozbyć się brudu nawet głęboko osadzonego we włóknach.

Narwal Flow (źródło: Narwal)

Na szczególną uwagę w przypadku Narwal Flow zasługuje system mopowania Track Mop. Robot czyści podłogi twarde wodą o temperaturze 45 stopni Celsjusza. Woda ta rozprowadzana jest za pomocą 16 precyzyjnych dysz, a następnie pochłaniana do zbiornika na brudną wodę.

Ponadto producent deklaruje, że dzięki automatycznym funkcjom usuwania zabrudzeń mop pozostaje higienicznie czysty. Warto również wspomnieć, że ten robotyczny mop wywiera na podłogi nacisk 12 N, zwalczając brud i automatycznie pochłaniając brudną wodę.

Narwal Flow to też precyzyjna nawigacja i zaawansowana stacja dokująca

Debiutujący na polskim rynku robot marki Narwal jest napędzany za pośrednictwem systemu NarMind Pro, który do nawigacji wykorzystuje dwie kamery RGB, mapowanie 3D, procesor o mocy 10 TOPS oraz sztuczną inteligencję. Taki zestaw ma sprawiać, że odkurzacz będzie poruszał się precyzyjnie i bezbłędnie rozpoznawał przeszkody. Ponadto model ten ma zmieścić się pod meblami o prześwicie od 95 milimetrów i pokonywać progi o wysokości do 4 centymetrów.

Narwal Flow (źródło: Narwal)

Narwal Flow ma być kolejnym robotem, który wyręczy Was nie tylko w odkurzaniu i myciu, ale też w codziennym opróżnianiu zbiorników na kurz czy wodę. Stacja bazowa, dołączona do tego modelu, zajmie się:

automatycznym dozowaniem detergentu,

wypraniem mopa w gorącej wodzie,

suszeniem mopa gorącym powietrzem,

odprowadzeniem wody brudnej do osobnego zbiornika,

opróżnieniem pojemnika na kurz do 2,5-litrowego worka, który według deklaracji producenta ma wystarczyć na 120 dni.

Narwal Flow łączy się z aplikacją i obsługuje sterowanie głosowe za pośrednictwem asystenta Hey Nawa, Alexa, Google Home i Siri.

Cena i dostępność robota sprzątającego Narwal Flow w Polsce

Narwal Flow został wyceniony na 3999 złotych. Producent zaznacza, że model ten sprzedawany jest wyłącznie w sieci handlowej Media Expert.