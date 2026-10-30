Aplikacja mObywatel wymaga aktualizacji. Warto się pospieszyć

Korzystasz z mObywatela? Koniecznie sprawdź, czy masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji. To naprawdę ważne.

Aplikacja mObywatel wymaga aktualizacji

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o odnowieniu certyfikatu wykorzystywanego przez aplikację mObywatel. Dla użytkowników oznacza to konieczność aktualizacji do wersji 4.93.1, bowiem jest ona wymagana, aby nadal korzystać ze wszystkich funkcji. Warto się pospieszyć i nie odkładać decyzji o aktualizacji na później – wyznaczona data to 16 listopada 2026 roku.

Wypada jeszcze odnotować, że regularne odnawianie certyfikatów pomaga dbać o bezpieczeństwo aplikacji. Dotyczy to zarówno wersji głównej, jak i mObywatela Junior. Ponadto aktualizację muszą wykonać osoby korzystające ze smartfonów z Androidem oraz iPhone’ów.

Wersja 4.93.1 jest już wdrażana w Google Play (Android) oraz App Store (iOS). Proces aktualizacji wykonuje się z poziomu wymienionych sklepów z aplikacjami. Można to zrobić poprzez kliknięcie na podane linki lub wyszukać aplikację mObywatel w sklepie i następnie wybrać opcję o nazwie Aktualizuj lub Uaktualnij.

Jeśli nie wiesz, z jakiej wersji aplikacji korzystasz, to jej numer sprawdzisz bezpośrednio w mObywatelu. Wystarczy przejść do ekranu Więcej, a następnie w sekcji Pozostałe wybrać pozycję O aplikacji.

Firmy i instytucje też muszą się dostosować

Należy także wiedzieć, że 16 listopada 2026 roku zostanie odnowiony certyfikat domeny mobywatel.gov.pl. Celem – podobnie jak w aplikacji mObywatel – jest bezpieczeństwo. Dla niektórych firm i instytucji, które współpracują z mObywatelem, będzie to oznaczać potrzebę wprowadzenia zmian w używanych systemach.

Konieczność wdrożenia zmian zależy od sposobu połączenia z mObywatelem. Otóż wymiana informacji między firmą lub instytucją a systemem mObywatel może być realizowana na dwa sposoby:

integracja z usługą przekazywania danych za pomocą komponentu BackSystem,

integracja z usługami dostępnymi pod adresami z końcówką mobywatel.gov.pl (np. api.mobywatel.gov.pl).

Jeśli firma lub instytucja korzysta z drugiego wariantu, to wymagane jest sprawdzenie, w jaki sposób łączy się z systemem mObywatel. Trzeba to zrobić, aby ustalić, czy należy podjąć dodatkowe działania. W sytuacji, gdy firma lub instytucja korzysta z własnych systemów, które mają odnawiany certyfikat SSL, może być konieczna aktualizacja certyfikatu w tych systemach. Natomiast zmiana certyfikatu SSL nie wymaga wprowadzania modyfikacji po stronie BackSystem, Tools ani CryptoSystem.

Ostatnio dużo dzieje się wokół mObywatela

W ciągu zaledwie dwóch ostatnich tygodni mogliśmy usłyszeć, że w aplikacji mObywatel wprowadzono nowy ekran logowania i sekcję „Co nowego”, a także Ministerstwo Cyfryzacji pochwaliło się, że aplikacja mObywatel ma już 13,5 miliona użytkowników. Ponadto poradnik bezpieczeństwa w aplikacji mObywatel wzbogacił się o nową sekcję.