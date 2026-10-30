Starsze smartwatche Samsunga mogą nie dostać obiecanych aktualizacji

Smartwatche Samsunga miały otrzymywać aktualizacje przez wiele lat. Okazuje się jednak, że firma może nie dotrzymać danego słowa i zakończyć wsparcie wcześniej niż obiecywała.

Samsung obiecywał wieloletnie aktualizacje dla Galaxy Watch. Wsparcie może jednak być krótsze

W ostatnim czasie posiadacze zegarków Galaxy zgłaszali sporo problemów ze swoimi urządzeniami, które przegrzewały się na tyle mocno, że potrafiły nawet oparzyć. Inni posiadacze alarmowali, że smartwatche ładują się tak wolno (przez dławienie termiczne), że muszą je chłodzić, aby akumulator szybciej się ładował. Wygląda na to, iż na tym problemy się nie kończą.

Najnowsze przecieki wskazują, że starsze modele mogą nie otrzymać tak wielu aktualizacji, jak deklarował Samsung. Jeden z informatorów twierdzi, iż producent może rozważać zakończenie głównych aktualizacji systemu operacyjnego dla starszych modeli Galaxy Watch i zapewnienie jedynie aktualizacji bezpieczeństwa. Nie ujawniono jednak, które modele mogą zostać uznane za starsze.

Samsung is reportedly reviewing whether to end major OS upgrades for older Galaxy Watch models and provide only security updates. There doesn’t seem to be a clearly defined upgrade policy for the Galaxy Watch series. Samsung also appears reluctant to address longstanding issues related to the AP and persistent bugs, even with major OS upgrades. — kro (@kro_roe) October 29, 2026

Jak jednak nadmienia Android Authority, obowiązująca polityka aktualizacji zegarków Samsunga obejmuje:

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Te smartwatche Samsunga nie dostaną już aktualizacji

Warto przypomnieć, że Samsung zakończył udostępnianie aktualizacji zabezpieczeń dla modeli Samsung Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic. Ponadto południowokoreański gigant od modelu Samsung Galaxy Watch 9 i Watch Ultra 2 zmienił podejście i zastosował procesor Snapdragon Wear Elite, zamiast Exynosa. Jednym z powodów takiej modyfikacji miały być zgłaszane przez użytkowników problemy z wydajnością po aktualizacjach. Mimo to nadal występują.

Póki co Samsung nie skomentował doniesień dotyczących zmian w polityce aktualizacji smartwatchy.