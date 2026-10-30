Soundbar to nie fanaberia. Te są najpopularniejsze w Polsce

Nie każdemu wystarczają wbudowane w telewizorze głośniki. Niektórzy mają też większe oczekiwania wobec dźwięku. Soundbary cieszą się rosnącą popularnością wśród mieszkańców Polski. Samsung – nieprzypadkowo – podał, jakie modele są najczęściej wybierane przez klientów w Polsce.

Polacy najczęściej kupują soundbary Samsunga

W polskich domach telewizor najczęściej wisi na ścianie lub stoi bezpośrednio przed nią. W związku z tym dźwięk częściowo jest tłumiony, również przez znajdujące się dookoła meble. Soundbary natomiast kierują go bezpośrednio w stronę oglądającego, co przekłada się na znacznie lepsze wrażenia.

Ceny soundbarów w Polsce zaczynają się już od ~200 złotych, a najdroższe kosztują nawet pięciocyfrowe kwoty. Taki sprzęt ma w ofercie wiele marek, lecz klienci na świecie najczęściej kupują soundbary Samsunga – nieprzerwanie już od 12 lat (tj. od 2014 roku).

Samsung jest królem soundbarów od 12 lat (źródło: Samsung)

W samej Polsce natomiast soundbary Samsunga cieszą największą popularnością wśród klientów już od 19 lat. W ostatnim czasie Polacy szczególnie często kupują modele z wyższej półki cenowej – w sierpniu 2026 roku sprzedaż soundbarów w cenie od 1500 do 2500 złotych wzrosła o 17% w porównaniu z sierpniem 2025 roku.

Oto najczęściej kupowane soundbary w Polsce

Klienci w Polsce wybierają tak samo chętnie z oferty Samsunga soundbary z najbardziej zaawansowanej serii Q, średniopółkowe z linii B i designerskie z rodziny S. W większości to modele z 2025 roku, choć dostępne są też nowsze.

Samsung podał, że konkretniej wśród najchętniej wybieranych soundbarów w Polsce w 2026 roku znalazły się następujące modele z roczników 2025 (F) i 2026 (H):

Q800F (Q800H),

Q600F (Q600H),

B750F,

B650F,

S801D,

B450F,

Q930F (Q930H),

oraz 990F (Q990H).

Samsung podkreśla, że jego soundbary idealnie „dogadują się” z jego telewizorami, ponieważ dzięki technologii Q-Symphony dźwięk generowany jest zarówno przez soundbar, jak i głośniki w telewizorze, a nie jest to standardem w przypadku innych marek. Ponadto w najnowszych modelach sztuczna inteligencja na bieżąco rozdziela dźwięk między telewizor a soundbar w zależności od sceny.