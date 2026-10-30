Orlen uruchomił nową promocję. Skorzystają kierowcy elektryków

Planujesz podróż elektrykiem? Teraz na ładowarkach Orlenu zapłacisz odczuwalnie mniej za ładowanie.

Jesienna promocja na Orlen Charge

We wrześniu 2026 roku Orlen wystartował z promocją na paliwo. Teraz kierowcy samochodów spalinowych mogą korzystać z rządowego programu CPN. Co natomiast z osobami, które poruszają się elektrykami? Otóż właśnie została uruchomiona jesienna promocja na Orlen Charge.

W ramach nowej akcji użytkownicy aplikacji Orlen Vitay płacą za ładowanie o 50 groszy mniej za każdą kilowatogodzinę na złączach DC i o 36 groszy mniej w przypadku podłączenie auta do złącza AC. Oznacza to, że ceny wynoszą odpowiednio 2,19 złotych/kWh i 1,59 złotych/kWh.

Należy odnotować, że stawka regularna za korzystanie z ładowarki DC to 2,69 złotych za kilowatogodzinę, a na AC trzeba zapłacić 1,95 złotych/kWh. Nie jest więc tanio, a ogłoszona promocja – mimo iż odczuwalnie obniża koszt ładowania BEV-a – nie jest wyjątkowo atrakcyjną ofertą. Można stwierdzić, że właśnie teraz ceny są po prostu dobre.

źródło: Orlen

Orlen obniżył też stawki pobierane za dłuższy postój na ładowarce. Opłata za postój naliczana jest bowiem po 60 minutach od rozpoczęcia ładowania na złączach DC oraz po 720 min na złączach AC. Regularne ceny wynoszą 0,40 złotych za każdą kolejną minutę, niezależnie od wybranego złącza. Z kolei w ramach promocji klienci zapłacą 0,33 złotych za każdą dodatkową minutę postoju poza wyznaczony limit.

Akcja trwa od 30 października (od 9:00) do 16 listopada (do 23:59). Krótko, ale lepsze to niż brak jakichkolwiek obniżek.

Orlen chwali się liczbą punktów ładowania

Sieć Orlen Charge obejmuje już ponad 1400 punktów i powiększa się o kolejne szybkie, wielostanowiskowe huby ładowania. Wśród ostatnio uruchomionych lokalizacji są: Szumowo, Zgorzelec oraz Stobiecko Szlacheckie Wschód i Zachód.

Nowe, szybkie huby Orlen Charge oferują do 8 punktów szybkiego ładowania. Natomiast moc ładowania dla samochodów osobowych sięga 400 kW. Dowiedzieliśmy się również, że do końca 2027 roku Orlen planuje uruchomienie łącznie kilkudziesięciu nowych hubów i ponad stu lokalizacji samodzielnych stacji ładowania.

Pozostaje trzymać kciuki za rozwój infrastruktury oraz częste promocje.