mObywatel z nową funkcją. Rodzice będą zachwyceni

W aplikacji mObywatel pojawiła się kolejna nowość. Spodoba się rodzicom i opiekunom – po prostu ułatwi im życie.

Paszport dla dziecka? Wniosek złożysz w mObywatelu

Osoby, które wnioskowały o paszport dla dziecka w wieku do 12 lat, najpewniej wiedzą, że dotychczas uzyskanie dokumentu zajmowało około 30 dni. Teraz można to jednak zrobić w wygodniejszy i szybszy sposób – wystarczy skorzystać z nowej funkcji w mObywatelu.

Omawiane rozwiązanie zaprojektowano w taki sposób, aby uwzględnić różne warunki prawne i sytuacje losowe. Oznacza to, że rodzic, opiekun lub kurator dziecka może wybrać rodzaj paszportu (zwykły lub tymczasowy) oraz ma możliwość wskazania miejsca jego odbioru (w kraju lub za granicą).

Należy wspomnieć, że w przypadku rodzica aplikacja automatycznie pobiera dane z rejestru PESEL i wyświetla listę dzieci użytkownika, co dodatkowo ułatwia i upraszcza cały proces. Z kolei opiekunowie lub kurator muszą dodać wymagane załączniki, które potwierdzają prawo do opieki nad dzieckiem.

Co natomiast ze zdjęciem? Nie jest wymagane dostarczenie go w fizycznej formie. Aplikacja Obywatel pozwala bowiem na dodanie gotowego zdjęcia paszportowego lub samodzielne wykonanie odpowiedniej fotografii.

mObywatel pozwala też załatwić kwestię zgody drugiego rodzica

Ministerstwo Cyfryzacji zadbało także o kwestię zgody drugiego rodzica lub opiekuna. Tę formalność również można załatwić w aplikacji mObywatel. W tym celu należy podczas składania wniosku wybrać zgodę za pośrednictwem mObywatela – drugi rodzic lub opiekun mogą następnie potwierdzić to we własnej aplikacji.

Warto wiedzieć, że dostępne są dodatkowe opcje, jak przykładowo miejsce na dodanie innych wymaganych załączników, w tym chociażby skanu zgody wyrażonej na piśmie poświadczonym przez notariusza lub orzeczenia sądu o pozbawieniu drugiego rodzica praw rodzicielskich.

Ponadto mObywatel pozwala sprawdzić wyrażone wcześniej zgody, a także jest możliwe wycofanie zgody na paszport dziecka. Rodzic może również zobaczyć, czy dokument paszportowy jest gotowy do odbioru.

Oczywiście najnowsza funkcja to tylko jedna z licznych zmian, które w ostatnich miesiącach trafiły do aplikacji.