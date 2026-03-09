Mieszkańcy Warszawy dostali kolejny powód, żeby zainstalować mObywatela. Wy mogliście mieć to już wcześniej

Warszawiacy musieli poczekać kilka lat, żeby otrzymać dostęp do tej funkcji w aplikacji mObywatel. To zdecydowanie może zachęcić kolejne osoby do zainstalowania rządowego programu.

ePłatności w aplikacji mObywatel dostępne (w końcu) również dla mieszkańców Warszawy

Warszawa, jako stolica Polski, (zdawałoby się, że) powinna wieść prym i znajdować się w gronie pierwszych miast w Polsce, udostępniających swoim mieszkańcom najnowsze rozwiązania. W tym przypadku tak nie jest. Pilotaż ePłatności w aplikacji mObywatel rozpoczął się bowiem już w lipcu 2023 roku.

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że (dopiero) dziś ePłatności są dostępne również dla mieszkańców Warszawy, których jest już ponad 1,8 miliona. Dzięki temu Warszawiacy mogą za pośrednictwem aplikacji mObywatel opłacić:

podatek od nieruchomości,

łączne zobowiązanie pieniężne,

podatek rolny (tylko osoby fizyczne),

podatek leśny (tylko osoby fizyczne).

To jednak nie ostateczna lista, ponieważ – jak zapewnia resort cyfryzacji – katalog zobowiązań dostępnych do opłacenia w aplikacji może być stopniowo rozszerzany, ponieważ samorządy mogą dodawać do systemu kolejne należności.

Ministerstwo Cyfryzacji podaje, że aktualnie z ePłatności w aplikacji mObywatel może korzystać około 10 milionów mieszkańców Polski, gdyż udostępniają je 194 urzędy. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że Ty także możesz uiszczać (wybrane) należności za pośrednictwem rządowego programu.

Możesz to sprawdzić po zalogowaniu się do aplikacji mObywatel i przejściu do zakładki Usługi, a następnie przescrollowaniu ekranu do sekcji Opłaty i podatki. Ponadto, jeśli urząd doda nową należność (na przykład za podatek od nieruchomości albo gospodarkę odpadami), program wyśle powiadomienie informujące o tym fakcie.

ePłatności w aplikacji mObywatel cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców Polski

Resort cyfryzacji informuje, że do tej pory użytkownicy aplikacji mObywatel zrealizowali z użyciem ePłatności sumarycznie 762465 płatności na łączną kwotę ponad 70,5 miliona złotych.

Od lutego 2026 roku ePłatności w aplikacji mObywatel obsługują Apple Pay i Google Pay. Wcześniej, bo już w 2024 roku umożliwiono płacenie kartą w ramach ePłatności w mObywatelu. Początkowo dało się bowiem uregulować należność wyłącznie Blikiem.

Na tej stronie możesz sprawdzić, czy Twój urząd wdrożył ePłatności i jakie metody płatności obsługuje. Ich dostępność różni się w zależności od urzędu, podobnie jak katalog możliwych do opłacenia zobowiązań.