GoPro idzie w pełną profeskę. Nowe kamery to technologiczne perełki

Choć dobry fotograf uchwyci świetny kadr za pomocą taniego aparatu, to profesjonalny sprzęt pozwoli mu na osiągnięcie jeszcze bardziej spektakularnych efektów. GoPro Mission 1 może podnieść poprzeczkę dla kamer sportowych na niespotykany wcześniej poziom.

Czym wyróżnia się linia GoPro Mission 1?

Nicholas Woodman – założyciel oraz prezes GoPro – opisuje nowe kamery jako „szczyt osiągów przy niskiej cenie i rozmiarach w kategorii kamer dla profesjonalistów”. Pablo Lema – starszy wiceprezes ds. produktu w GoPro – zapewnia z kolei, że jest to nowa poprzeczka dla kompaktowych kamer, dająca do dyspozycji rozdzielczości, framerate czy pracę przy słabym świetle na poziomie, jaki wcześniej nie był nigdy widziany w tak małych rozwiązaniach.

Elementem wspólnym nowo zaprezentowanych kamer jest przede wszystkim nowa matryca 50 Mpix w rozmiarze 1-cala. Tak duża przekątna przekłada się na natywne piksele w rozmiarze 1,6 µm i łączone piksele o wielkości 3,2 µm. Dwukrotnie większy sensor w porównaniu z GoPro Max 2 oznacza, że o wiele więcej światła dociera do matrycy, a co za tym idzie – radzi sobie jeszcze lepiej w przypadku kadrów w słabym oświetleniu.

Seria GoPro Mission 1 (Źródło: GoPro)

Równie ważny w całej układance jest też nowy procesor GP3 wykonany w litografii 5 nm. Dzięki niemu GoPro Mission 1 ma zaoferować rekordowo niski pobór mocy i temperaturę pracy. Przetwarzaniem pikseli i obrabianiem zdjęć w warunkach słabego oświetlenia zajmie się zaś dedykowany chip NPU.

Jak obydwie technologie przekładają się na listę dostępnych formatów? Bazowy model w serii – Mission 1 – jest w stanie nagrywać wideo w 4K i 120 klatkach na sekundę przy wykorzystaniu tzw. otwartej bramki (ang. open gate). Oznacza to, że otrzymany obraz powstał przy wykorzystaniu całej powierzchni matrycy, bez żadnych przycięć i dodatkowego kadrowania.

W przypadku Mission 1 Pro oraz Mission 1 Pro ILS możliwe jest nagrywanie wideo:

8K@60fps w formacie 16:9 (2x slow-motion),

4K@240fps w 16:9 (8x slow-motion),

1080p@480fps w 16:9 (16x slow-motion),

1440p@480fps w 4:3 (16x slow-motion),

10-sekundowe burst photo w 960 klatkach na sekundę w 1080p i 16:9 (32x slow-motion),

A co z czasem nagrywania? Jedna kamera Mission 1 wyposażona w baterię Enduro 2 może nagrywać nieprzerwanie materiał w jakości 1080p i 30 klatkach na sekundę przez ponad pięć godzin, natomiast 4K i 30 fps-ów wyczerpie baterię dopiero po około trzech godzinach.

Fotografowie i kamerzyści docenią rozbudowany zakres formatów, obejmujący zarówno RAW-y, jak i nagrywanie z wykorzystaniem enkoderów HLG-HDR, GP-Log2 z 10-bitową paletą kolorów czy łatwą synchronizację z innymi kamerami GoPro dzięki wsparciu Timecode Sync. Wyjątkowe wrażenia dźwiękowe zapewnią 4 mikrofony nasłuchujące otoczenia z wykorzystaniem formatu 32-bit float.

Obsługa HFP 1.9, SWB i Bluetooth 5.3 oznacza wsparcie dla wielu urządzeń w celu osiągnięcia wysokiej jakości dźwięku przy wykorzystaniu bezprzewodowej technologii.

Kadr wykonany za pomocą GoPro Mission 1 (Źródło: GoPro)

Nowy projekt obudowy również zasługuje na wyrazy uznania. Korpus ma wytrzymywać zanurzenie do 20 metrów bez wykorzystania dodatkowych akcesoriów. Zmianie uległ też obiektyw, dzięki czemu jego kąt widzenia wynosi teraz 159∘. Większy ekran OLED oraz grubsze przyciski powinny natomiast przyczynić się do łatwiejszej obsługi w rękawiczkach.

Jakie kamery i akcesoria pojawią się w linii GoPro Mission 1?

Wszystkie urządzenia z serii Mission 1 wyposażono w tę samą matrycę oraz procesor. Na czym zatem polegają różnice pomiędzy nimi?

Mission 1 to bazowe rozwiązanie, oferujące nagrywanie w 4K i 120 klatkach na sekundę w formacie otwartej bramki, a także 8K i 30 fps, 4K i 120 fps oraz 1080p i 240 fps w formacie 16:9,

Mission 1 Pro oferuje dodatkowo formaty nagrywania 8K i 30 fps-ów z otwartą bramką, jak również 8K i 60 fps, 4K i 240 fps oraz 1080p i 960 fps w formacie 16:9,

Mission 1 Pro ILS wyróżnia zaś bezlusterkowa konstrukcja, umożliwiająca wymianę obiektywów zgodnych z formatem MFT (Micro Four Thirds). Oprócz tego kamera wspiera stabilizację wideo HyperSmooth dla soczewek o stałej ogniskowej i prostoliniowej konstrukcji.

W ekosystemie akcesoriów znalazło się natomiast miejsce na:

system bezprzewodowych mikrofonów,

Media Mod – kierunkowy mikrofon i możliwość rozbudowy dostępnych portów na kamerce,

uchwyt point-and-shoot,

baterię Enduro 2 o pojemności 2150 mAh,

filtry ND (neutral density) z serii M (ND8, ND16, ND32, ND64),

ochronną obudowę umożliwiającą zanurzenie kamery na głębokość 60 metrów,

uchwyt z pilotem Volta 2,

lampę doświetlającą Light Mod 2,

podwójną ładowarkę dla akumulatorów Enduro 2,

adapter do kręcenia wideo w pionie.

Nowy, bezprzewodowy zestaw mikrofonowy GoPro (Źródło: GoPro)

Przedsprzedaż kamer GoPro Mission 1 i Mission 1 Pro ma ruszyć 21 maja 2026 roku, a debiut na półkach sklepowych jest przewidziany 28 maja 2026 roku. Z kolei premiera Mission 1 Pro ILS jest planowana na trzeci kwartał 2026 roku.

Ceny zostaną podane w trakcie wydarzenia NAB Show, odbywającego się w dniach 19-22 kwietnia 2026 roku.