Gdyby nie KPO, mObywatel nie oferowałby tego, co oferuje

Ministerstwo Cyfryzacji mówi wprost – to środki z KPO pozwoliły na opracowanie i intensywne ulepszanie aplikacji mObywatel. Unijne wsparcie finansowe i skuteczne wykorzystywanie ich przez rządzących są podstawą prężnego rozwoju tego systemu.

mObywatel prężnie rozwija się dzięki funduszom z KPO

Aplikacja mObywatel jest intrygująca dla wszystkich Europejczyków, a już nawet Niemcy przyznali, że zazdroszczą nam wysokiego poziomu cyfryzacji. Ale przecież nie o zazdrość tutaj chodzi. Trzeba przyznać, że cały ekosystem mObywatela, jego prężny rozwój i intensywnie uzupełniana lista funkcji nie tylko wzbudza zainteresowanie, ale przede wszystkim przydaje się Polakom – zarówno na co dzień, jak i w kryzysowych sytuacjach. Ponadto według deklaracji władz europejski portfel tożsamości cyfrowej zostanie zintegrowany z aplikacją mObywatel – i to jeszcze w 2026 roku.

Ministerstwo Cyfryzacji wspomina, że w latach 2025-2026 zaplanowano uzupełnienie rządowej aplikacji aż o 36 nowości i nie byłoby to możliwe, gdyby nie środki z KPO. Rządzący podkreślają, że środki z Krajowego Planu Odbudowy, których przewidziano około 240 miliardów złotych, aż w 21% zostaną przeznaczone na cyfryzację, w tym na rozwój mObywatela, poprawę cyberbezpieczeństwa, rozpowszechnienie dostępu do szybkiego internetu czy zakup sprzętu komputerowego dla szkół.

mObywatel w 2025 roku – jakie nowe funkcje udostępniono dzięki KPO?

Rządzący podkreślają, że fundusze z KPO w 2025 roku pozwoliły na wprowadzanie m.in. funkcji, takich jak:

wysyłanie wniosków urzędowych przez mObywatela (m.in. o dowód osobisty, paszport dla siebie, dzieci i podopiecznych, możliwość zgłoszenia utraty dokumentu oraz urodzenia dziecka),

łatwe śledzenie swoich spraw (od wnioskowania, przez stan produkcji dokumentu czy rozpatrzenie danego wniosku przez urzędników),

podpisywanie dokumentów na odległość (Podpis osobisty i Podpis kwalifikowany),

mStłuczka, czyli spisanie oświadczenia o zdarzeniu drogowym w telefonie.

Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, że trwają dalsze prace nad rozwojem usług z katalogu Załatw sprawę. Rządzący mają w planach m.in. wdrożenie możliwości złożenia wniosku o paszport dla dziecka poniżej 12. roku życia, udzielenie zgody na paszport przez rodzica lub opiekuna i zarządzanie zgodami. Ponadto mają pojawić się też opcje, takie jak możliwość rejestracji podróży zagranicznych w systemie Odyseusz, zgłoszenia interwencji do sanepidu, wglądu w swoje dyplomy, dostępu do ksiąg wieczystych i spraw związanych z KRS, rozwój usługi Firma o zakładanie jednoosobowej działalności gospodarczej i zarządzanie nią.

Przydatna funkcja dla kierowców wdrażana do mObywatela

W aplikacji mObywatel wdrażana jest również nowa funkcja dedykowana kierowcom. Rządzący wydłużają listę dokumentów, jakie można zastrzec, o prawo jazdy. To świetne rozwiązanie, które może ochronić użytkownika, gdy jego dokument zgubi się lub zostanie skradziony.

Jak twierdzi redakcja GSMonline, w rządowej aplikacji pojawiła się już możliwość zastrzeżenia prawa jazdy. Niestety, pomimo aktualnej aplikacji u mnie ta opcja nie jest jeszcze dostępna, ale zgodnie z obietnicami rządzących wkrótce się pojawi. Aby z niej skorzystać konieczne będzie zalogowanie się do mObywatela, wybranie z dolnego menu zakładki Usługi, a następnie stuknięcie w Zastrzeż dokument. Co ważne, gdy dokument odnajdzie się, można również łatwo cofnąć jego zastrzeżenie w rządowej aplikacji.

Nowości w mObywatel Junior – nowe legitymacje już dostępne

Do wersji mObywatela Junior (dedykowanej dla niepełnoletnich użytkowników) zostają dołączone kolejne dokumenty. Ministerstwo Cyfryzacji pozwala teraz na dodanie Legitymacji osoby niepełnosprawnej, dzięki czemu młodzi użytkownicy z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą potwierdzać posiadany status osoby z niepełnosprawnością za pomocą smartfona i korzystać ze zniżek oraz ulg.

Ponadto do dyspozycji niepełnoletnich użytkowników jest już Legitymacja Ulgowych Usług Transportowych. Z takiego dokumentu mogą korzystać pracownicy polskiej kolei oraz ich członkowie rodziny, którym przysługują zniżki na przejazdy pociągami.