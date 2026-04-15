Zmiany w Alior Bank. To ukłon w stronę klientów

Klienci Alior Banku już wkrótce zyskają dostęp do odświeżonej i wygodniejszej wersji serwisu internetowego. Instytucja finansowa – poza modyfikacjami wizualnymi – planuje uprościć przejście do serwisów i przyspieszyć logowanie do kont. To ważne wieści dla użytkowników.

Alior Bank ułatwia klientom codzienne korzystanie z bankowości elektronicznej

Pod koniec listopada 2025 roku Alior Bank zaanonsował spore zmiany w aplikacji Alior Mobile. Nowa odsłona bankowości mobilnej miała sprawić, że klientom będzie prościej niż kiedykolwiek wcześniej. Stopniowe zmiany w aplikacji obejmowały m.in. układ zakładki Produkty, którą podzielono na czytelne kategorie, a także zakładkę Oferta. Ponadto na grudzień 2025 roku zapowiedziano zmiany w funkcjonalności, w tym nowości w produktach inwestycyjnych.

Teraz bank ogłosił, że przebudowuje wersję webową oraz przejście do stron logowania. Alior Bank zaplanował intensywne prace na przyszły tydzień. Dzięki nim serwis internetowy przeznaczony dla klientów zyska ulepszony widok oraz wygodniejszą nawigację. Szczegóły dotyczące wizualnych zmian mają zostać udostępnione w najbliższym czasie. Warto podkreślić, że adres strony internetowej oraz adres logowania do bankowości internetowej nie ulegają zmianie.

Nowe logowanie do Alior Bank – tak zmieni się serwis internetowy

Jedną z najważniejszych modyfikacji będzie sposób przejścia do serwisów bankowości elektronicznej. Na głównej stronie serwisu internetowego w prawym górnym rogu do dyspozycji klientów nadal będzie przycisk Zaloguj. Po jego kliknięciu na ekranie zostanie wyświetlone okno wyboru systemu – na liście znajdą się Alior Online, Alior Business lub BusinessPro. Dzięki tej zmianie użytkownicy jeszcze szybciej zalogują się do swojego konta, a wszystko to bez konieczności przechodzenia na dodatkowe strony przejściowe.

Po kliknięciu w wybrany przez klienta system bank od razu przekieruje go na właściwą stronę logowania. Warto wspomnieć, że dotychczasowa witryna nadal będzie dostępna, co jest istotne dla osób, które zapisały sobie stronę do logowania wśród ulubionych witryn.

Alior Bank przypomina też, aby nigdy nie podawać żadnych danych do logowania na stronach otrzymanych np. mailem, SMS-em czy za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub platform społecznościowych. Warto także pamiętać, żeby nie przesyłać nikomu aktywnych linków do stron logowania.