Internet stacjonarny wciąż nie jest standardem w Polsce. Wiele brakuje

Faktem jest, że internet stacjonarny dociera do coraz większej liczby mieszkańców Polski. Trudno jednak zgodzić się ze stwierdzeniem Ministerstwa Cyfryzacji, że dostęp do szybkiego internetu stacjonarnego staje się w Polsce standardem. Do tego standardu wiele bowiem jeszcze brakuje.

Internet stacjonarny wciąż nie dociera do ponad miliona punktów adresowych w Polsce

Dzięki programom rządowych dopłat oraz inwestycjom finansowanych ze środków własnych internet szerokopasmowy dotarł do adresów, których mieszkańcy wcześniej musieli korzystać z internetu mobilnego albo nawet radiowego, gdyż zasięg tego pierwszego jeszcze nie tak dawno także pozostawiał wiele do życzenia.

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało na swojej stronie artykuł, w którym stwierdza, że dostęp do szybkiego internetu stacjonarnego staje się w Polsce standardem. Mają świadczyć o tym konkretne liczby – w zasięgu usług stacjonarnego dostępu do internetu znajduje się bowiem – według danych na koniec marca 2026 roku – dokładnie 8001144 punktów adresowych.

Zidentyfikowanych punktów adresowych w Polsce jest jednak 9270432. Oznacza to, że wciąż 1269288 mieszkań i domów nie jest podłączonych do internetu stacjonarnego – to blisko 14% wszystkich adresów w kraju nad Wisłą.

Ministerstwo Cyfryzacji zauważa jednak, że na koniec 2025 roku w zasięgu internetu stacjonarnego znajdowało się 7905930 punktów adresowych, zatem w ciągu trzech miesięcy dostępność szybkiego łącza zwiększyła się o dokładnie 95214 adresów.

Niektórzy Polacy mają dostęp tylko do internetu, ale o światłowodzie mogą pomarzyć

W najnowszym raporcie „Polska w zasięgu stacjonarnego dostępu do internet” zawarta jest też informacja, że na koniec marca 2026 roku wciąż do aż 2040688 punktów adresowych nie docierał szybki internet. Dobra wiadomość jest jednak taka, że na koniec roku takich miejsc było 2149031, a rok wcześniej więcej o 288803. Widać zatem postęp.

Jednym z przedsiębiorstw, które zajmują się budową sieci światłowodowej, jest Polski Światłowód Otwarty, w którym 50% udziałów ma operator sieci Play (spółka P4). Przekazał on ostatnio, że w marcu objął zasięgiem 11 tysięcy nowych gospodarstw domowych w 67 miejscowościach oraz przeprowadził modernizację sieci HFC do FTTH w ponad 40 tysiącach gospodarstw domowych.

Na koniec marca 2026 roku infrastruktura Polskiego Światłowodu Otwartego docierała do 4,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce, z czego 1,7 miliona znajduje się w zasięgu światłowodu. Z kolei Orange Światłowód dociera do już ~10 milionów gospodarstw domowych.