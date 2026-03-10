Kolejne nowości w aplikacji mObywatel. Bardzo przydatne w pilnych sytuacjach

Aplikacja mObywatel wzbogaciła się o kilka nowych funkcji, które mogą przydać się w pilnych sytuacjach, gdy liczy się czas. Nie trzeba będzie już biec do urzędu.

Aplikacja mObywatel wzbogaciła się o nowe funkcje, które przydadzą się w pilnych sytuacjach, gdy nie ma czasu do stracenia

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że od dziś – 10 marca 2026 roku – osoby korzystające z aplikacji mObywatel zyskują dostęp do szeregu nowych funkcji, dotyczących zarządzania dokumentami. Pierwszą z nich jest możliwość złożenia wniosku o unieważnienie dowodu osobistego dziecka lub podopiecznego online. Druga z nowości to natomiast wniosek o unieważnienie własnego dowodu osobistego z powodu nieuprawnionego wykorzystania danych.

Jedną i drugą można znaleźć w zakładce Usługi, w sekcji Załatw sprawę. Aby unieważnić dowód dziecka lub podopiecznego, należy wybrać opcję Dowód osobisty, a następnie Unieważnij dowód dziecka lub Unieważnij dowód podopiecznego.

Później wystarczy już tylko wypełnić krótki wniosek, który zostanie przesłany do urzędu. Należy jednak pamiętać, że unieważnienie jest definitywne – nie można go cofnąć, dlatego w sytuacji, gdy istnieje szansa na odnalezienie dowodu, Ministerstwo Cyfryzacji zaleca zawieszenie, które można cofnąć w ciągu 14 dni.

W przypadku dowodu osoby dorosłej natomiast dotychczas możliwe było unieważnienie wyłącznie z powodu utraty lub uszkodzenia dokumentu. Od teraz jako powód można wskazać również nieuprawnione wykorzystanie danych. We wniosku należy opisać okoliczności zdarzenia i – w razie potrzeby – dołączyć dokument, który je potwierdzi, na przykład skan zawiadomienia z komisariatu policji.

Po wypełnieniu i wysłaniu wniosku trafi on do właściwego urzędu, który podejmie ostateczną decyzję o unieważnieniu dowodu osobistego, a ponadto od razu zastrzeże również numer PESEL wnioskodawcy.

Warto przypomnieć, że aplikacja mObywatel umożliwia także zastrzeżenie własnych dokumentów (dowodu lub paszportu) w systemie Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków Polskich.

Aplikacja mObywatel pozwoli też sprawdzić status wyrabianego paszportu

Od dziś aplikacja mObywatel pozwoli też sprawdzić etap realizacji wniosku o paszport. Zwykle od złożenia wniosku do możliwości odebrania dokumentu mija około 30 dni, ale – jak zauważa Ministerstwo Cyfryzacji – czasem dokument jest gotowy szybciej.

Z usługi tej można skorzystać, wyszukując w zakładce Usługi sekcję Odbiór paszportu, gdzie trzeba wpisać numer wniosku. Wówczas aplikacja wyświetli informację, na jakim etapie jest produkcja dokumentu (lub poda, że wniosek został anulowany albo odrzucony przez urząd). Metoda ta działa również w przypadku paszportu tymczasowego, paszportu dyplomatycznego i paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W sytuacji, gdy paszport będzie gotowy, aplikacja mObywatel poinformuje, że można go odebrać albo że został wysłany, jeśli we wniosku zaznaczono wysyłkę kurierem.