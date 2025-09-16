Mieliście dostać nawet 4,5 tysiąca złotych. To już nieaktualne

Na ten program czekało z (coraz większą) niecierpliwością wiele osób. Okazuje się, że nadzieje były płonne, ponieważ rząd zrezygnował z programu dopłat. Powodem jest… brak pieniędzy.

Pomysł na dopłaty do rowerów elektrycznych pojawił się już ponad rok temu, ale założenia programu się zmieniały

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął w lipcu 2024 roku konsultacje programu „Mój rower elektryczny”. Według jego pierwotnych założeń, dofinansowanie do zakupu roweru elektrycznego miało sięgać 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych. W przypadku elektrycznego roweru transportowego (cargo) i wózka rowerowego dopłata miała być wyższa – nawet 9000 złotych.

W listopadzie 2024 roku okazało się jednak, że Europejski Bank Inwestycyjny nie zgodził się na sfinansowanie programu dopłat do zakupu rowerów elektrycznych z środków Funduszu Modernizacyjnego, co postawiło wówczas znak zapytania nad jego przyszłością.

Na początku 2025 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił jednak, że program „Mój rower elektryczny” wystartuje, aczkolwiek kwoty dopłaty będą niższe – w przypadku rowerów elektrycznych kwota dofinansowania miała sięgać 2500 złotych, a pojazdów typu cargo wynosić nie więcej niż 4500 złotych. To o połowę mniej niż zakładały pierwotne założenia.

Okazuje się jednak, że i one właśnie przestały być aktualne, ponieważ program „Mój rower elektryczny” ostatecznie nie zostanie uruchomiony. Powodem jest brak pieniędzy, podczas gdy planowano wydać na jego realizację 50 milionów złotych.

Program „Mój rower elektryczny” trafił do kosza

Wnioski o dopłaty do zakupu roweru elektrycznego miały być przyjmowane od drugiego kwartału 2025 roku, początkowo w ramach pilotażu. W czerwcu 2025 roku program „Mój rower elektryczny” wciąż nie był jednak gotowy – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadal gromadził niezbędną dokumentację oraz rewidował jego zasady.

Jeszcze pod koniec sierpnia 2025 roku NFOŚiGW informował na swojej stronie, że program „Mój rower elektryczny” jest po konsultacjach społecznych i trwają uzgodnienia jego założeń z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Dziennik Gazeta Prawna donosi jednak, że rząd wycofał się z tego programu. Powodem jest objęcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stabilizującą regułą finansową zgodnie art. 112 aa ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

NFOŚiGW nie będzie miał więc wspomnianych 50 milionów złotych na dopłaty do rowerów elektrycznych. Do momentu publikacji niniejszego artykułu nie wydano oficjalnego komunikatu w sprawie programu „Mój rower elektryczny”.