Będą dopłaty do rowerów elektrycznych. Rząd przygotowuje program „Mój rower elektryczny”

Są już dopłaty do samochodów elektrycznych, które na dodatek wkrótce mają być znacznie wyższe. Polski rząd zamierza promować kolejny segment elektromobilności. W przygotowaniu jest bowiem nowy program Mój rower elektryczny. Właśnie ruszyły konsultacje.

Program Mój rower elektryczny – cel, budżet

Program Mój rower elektryczny będzie miał na celu wsparcie zakupu elektrycznych rowerów i wózków rowerowych. W jego projekcie zapisano, że celem jest dofinansowanie zakupu co najmniej 46667 sztuk pojazdów oraz dzięki temu zmniejszenie emisji CO 2 o minimum 83139 Mg/rok. Ponadto program ma doprowadzić do ograniczenia emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) o przynajmniej 0,393 Mg/rok i emisji tlenków azotu o co najmniej 283,24 Mg/rok.

Na program Mój rower elektryczny zostanie przeznaczone 300 milionów złotych. Ma on być realizowany w latach 2025-2029 z zastrzeżeniem, że umowę o dofinansowanie do roweru elektrycznego będzie można zawrzeć do 30 czerwca 2029 roku, a dopłaty będą realizowane do 31 grudnia 2029 roku. Sposób składania i rozpatrywania wniosków określony zostanie w dokumentach naboru, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

Jakie dofinansowanie do roweru elektrycznego?

O dopłatę będą mogły starać się osoby, które zakupią nowy rower elektryczny, nowy rower elektryczny transportowy (cargo) lub nowy wózek rowerowy. Co ważne: podatek od towarów i usług (VAT) ma być kosztem kwalifikowanym (czyli być brany pod uwagę przy wyliczeniu kwoty dofinansowania) wyłącznie w przypadku, jeżeli zakupiony pojazd nie będzie wykorzystywany do jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Aby starać się o dofinansowanie do roweru elektrycznego, trzeba będzie zakupić pojazd w okresie od 30 czerwca 2024 roku do 30 maja 2029 roku. Dotacja udzielana będzie na zakończenie realizacji przedsięwzięcia rozumiana jako data zakupu pojazdu. Przez datę zakupu pojazdu należy rozumieć datę zapłaty za pojazd lub datę ostatniej raty/części zapłaty za pojazd. Oznacza to, że państwo zwróci pieniądze po zakupie, a nie da ich wcześniej, przed dokonaniem zakupu.

Maksymalna dopłata do roweru elektrycznego ma wynosić 50% kosztów kwalifikowanych, ale jednocześnie nie więcej niż 5 tysięcy złotych. W przypadku roweru elektrycznego transportowego (cargo) i wózka rowerowego maksymalna wysokość dofinansowania to 9 tysięcy złotych (lecz również nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych).

Dopłata do roweru elektrycznego – dla kogo? Jakie warunki trzeba spełnić?

Według projektu programu Mój rower elektryczny o dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oznaczoną PKD 49.41.Z, 53.10.Z, 53.20.Z lub 77.21.Z.

Aby ubiegać się o dopłatę, trzeba będzie kupić pojazd nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zakupu, wykonany z materiałów odpornych na zniszczenie (musi też spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia; Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.) i wyprodukowany przez producenta pochodzącego z kraju UE.

Ponadto pojazd będzie musiał mieć akumulator litowo-jonowy (lub w podobnej technologii) o pojemności minimum 10 Ah, minimalny zasięg 50 km i zapewniać możliwość ładowania baterii przy pomocy domowego gniazdka elektrycznego (elementy niezbędne do ładowania akumulatora powinny być w zestawie).

Osoby, które dostaną dofinansowanie do roweru elektrycznego, będą musiały nakleić na niego specjalną naklejkę i zarejestrować pojazd na policji oraz oznakować go specjalnym numerem na ramie. Okres trwałości projektu ma wynosić dwa lata. Dopłata nie jest przewidziana w przypadku zakupu z wykorzystaniem leasingu.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął dziś konsultacje programu – potrwają one do 18 lipca 2024 roku. Uwagi należy przesyłać na adres: [email protected] (w tytule wiadomości trzeba wskazać Konsultacje społeczne „Mój rower elektryczny”).