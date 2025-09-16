Kolejny powód, żeby nie płacić za Spotify Premium

Użytkownicy bezpłatnej wersji Spotify zyskują dostęp do kilku funkcji, za które dotychczas trzeba było płacić. Dzięki nim każdy słuchacz będzie mógł jeszcze lepiej kontrolować, co słucha oraz łatwiej wyszukiwać i odtwarzać wybrane piosenki.

Kolejne funkcje Spotify Premium dostępne za darmo

Spotify Premium powoli traci sens. Serwis udostępnił kolejne funkcje (dotychczas płatne) osobom niepłacącym za subskrypcję. W darmowej wersji możesz teraz jeszcze lepiej kontrolować to, co chcesz słuchać.

Pierwszą z nowych funkcji dla użytkowników Spotify Free jest opcja Pick & Play (z ang. Wybierz i odtwarzaj). Dzięki niej słuchacze wreszcie nie muszą odtwarzać utworów losowo i słuchać tych, które im się nie podobają. Od teraz można bowiem przeglądać playlisty, odtwarzać wybrane piosenki, a także zmieniać je w dowolnym momencie. Warto wspomnieć, iż użytkownicy Reddita skarżyli się, że przez brak możliwości uruchamiania wybranych piosenek, „wolą korzystać YouTube”.

Kolejna funkcja to Search & Play (z ang. Wyszukaj i odtwarzaj). Zasada działania tej opcji jest bardzo podobna do Pick & Play. Użytkownik Spotify Free może po prostu wpisać nazwę utworu w wyszukiwarce i od razu go odtworzyć. Wcześniej takie działanie powodowało uruchomienie stacji radiowej, wyszukanej w oparciu o daną piosenkę.

Ostatnią nową funkcją, która stała się dostępna za darmo, jest Share & Play (z ang. Udostępniaj i odtwarzaj). Jeśli otrzymasz polecenie danego utworu od kogoś znajomego, możesz od razu go odtworzyć bez konieczności włączania wylosowanej przez platformę playlisty.

Warto wspomnieć, iż użytkownicy Spotify w wersji darmowej mogą m.in. korzystać ze spersonalizowanych playlist lub tworzyć własne, a także uzupełniać je wybraną okładką. Na pokładzie wariantu Free dostępna jest też funkcja „daylist”, czyli spersonalizowana lista utworów.

Wygląda na to, że płacenie za Spotify Premium powoli traci sens, choć jest jedna opcja, która nadal mnie przekonuje. A jest nią oczywiście możliwość pozbycia się reklam.

Bezstratna jakość utworów nareszcie dotarła do Spotify

Warto wspomnieć, że zaledwie tydzień temu Spotify udostępniło funkcję odtwarzania utworów w bezstratnej jakości Lossless. Niestety, użytkownicy w Polsce póki na tę chwilę nie mogą się nią cieszyć. Możliwe jednak, że zmieni się to już w październiku 2025 roku, bowiem wtedy platforma planuje wydłużyć listę krajów, w których dostępna jest Loseless.