Xiaomi Smart Band 10 za 9 złotych. To nie scam

W innych okolicznościach powiedzielibyśmy, żebyście unikali takich „okazji”, jednak w tym przypadku to prawdziwa promocja. Nie tylko ona będzie jednak na Was czekać. Niektórych zdecydowanie bardziej może zainteresować inna atrakcja, jaką przygotowało Xiaomi.

Opaska Xiaomi Smart Band 10 za 9 złotych to nie jedyna promocja

Polski oddział chińskiego producenta poinformował dziś, że 4 października 2025 roku zostanie otwarty drugi w Warszawie Xiaomi Store. Z tej okazji przygotowano zarówno specjalne promocje, jak i atrakcję, obok której nie przejdzie obojętnie żaden prawdziwy fan marki i nie tylko.

Oficjalne otwarcie nowego salonu Xiaomi Store, znajdującego się w centrum handlowym Westfield Arkadia przy ulicy Jana Pawła II 82 (na poziomie 0) odbędzie się o godzinie 10:30. Na osoby, które zdecydują się go odwiedzić, będą czekać liczne promocje i nie tylko.

Przede wszystkim 50 pierwszych osób będzie miało sposobność kupić najnowszą opaskę Xiaomi Smart Band 10 za symboliczne 9 złotych, czyli o 200 złotych taniej niż w oficjalnej polskiej dystrybucji, gdyż u autoryzowanych partnerów handlowych chińskiego przedsiębiorstwa trzeba zapłacić 209 złotych.

Ponadto osoby, które zrobią zakupy o określonej minimalnej wartości, otrzymają prezent:

Xiaomi Smart Camera C200 przy zakupach za co najmniej 500 złotych,

Xiaomi Air Fryer Essential 6L przy zakupach za co najmniej 1000 złotych,

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite przy zakupach za co najmniej 2000 złotych.

Promocje będą dostępne w dniu otwarcia salonu Xiaomi Store w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie przy ulicy Jana Pawła II 82 (na poziomie 0) w godzinach od 10:30 do 22:00.

Zapowiedź otwarcia salonu Xiaomi Store w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie (źródło: Xiaomi)

Na fanów Xiaomi (i nie tylko) czeka nie lada gratka

Na odwiedzających salon Xiaomi Store w centrum handlowym Westfield Arkadia będą jednak czekać nie tylko opaski Xiaomi Smart Band 10 za 9 złotych i prezenty za zakupy na kwotę minimum 500 złotych.

Producent zapowiedział bowiem, że przy okazji otwarcia swojego najnowszego salonu będziecie mogli zobaczyć również… samochód elektryczny Xiaomi SU7 Max. To będzie pierwsza prezentacja tego auta w Polsce.

Na koniec warto przypomnieć, że po raz pierwszy Xiaomi otworzyło salon (jeszcze wtedy) Mi Store w centrum handlowym Arkadia (jeszcze wtedy nie Westfield Arkadia) 12 maja 2018 roku, który także znajdował się na poziomie 0.