Smartwatch z funkcją EKG za grosze

Do sprzedaży trafił bardzo tani smartwatch z funkcją EKG. Choć to zdecydowanie ona jest najważniejszą pozycją na liście parametrów tego zegarka, to nie tylko ona może skłonić do jego zakupu.

Tani smartwatch z funkcją EKG i atrakcyjną specyfikacją techniczną

Dzięki funkcji EKG smartwatch Rogbid Rowatch 11S jest w stanie ocenić ryzyko wystąpienia zapalenia mięśnia sercowego, arytmii, choroby tętnic wieńcowych i miażdżycy, aczkolwiek należy pamiętać, że nie zastąpi on wizyty u lekarza i profesjonalnej diagnostyki. Może jednak skłonić do zmiany stylu życia i zadbania o swoje zdrowie.

Rogbid Rowatch 11S (źródło: Rogbid)

Szczególnie że obok funkcji EKG oferuje również pomiar ciśnienia krwi i temperatury ciała, a także poziomu glukozy we krwi. Ponadto potrafi przeanalizować skład ciała (w tym procentową ilość tłuszczu, mięśni i wody w organizmie) oraz obliczyć BMI.

Oprócz funkcji ukierunkowanych na monitorowanie zdrowia, smartwatch Rogbid Rowatch 11S zapewnia też funkcję przeprowadzania rozmów głosowych z użyciem Bluetooth (5.3; wymagane połączenie ze smartfonem) i wbudowaną latarkę (z opcją wysłania sygnału SOS). Ma również monitorować aktywność fizyczną (część rodzajów rozpoznaje automatycznie). Producent deklaruje, że zegarek jest odporny na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klasy IP68.

Rogbid Rowatch 11S (źródło: Rogbid)

Korzystanie z tego smartwatcha powinno być komfortowe, jako że wyposażono go w wyświetlacz o średnicy 1,53 cala i rozdzielczości 360×360 pikseli, który zapewnia obsługę 1,07 mld kolorów i technologii HDR10+. Bezpośrednio z jego poziomu można też używać asystenta AI-GPT.

W metalowej obudowie o średnicy 46 mm i grubości 9 mm umieszczono również akumulator o pojemności 450 mAh, który ma wystarczyć na 10 dni pracy (lub nawet 30 dni w trybie czuwania). Smartwatch Rogbid Rowatch 11S jest kompatybilny ze smartfonami z systemem Android (od 8.0) i iOS (od 13).

Rogbid Rowatch 11S (źródło: Rogbid)

Rogbid Rowatch 11S to tani smartwatch z funkcją EKG

Regularną cenę tego zegarka ustalono na 79,99 dolarów, co jest równowartością około 290 złotych. To już niska cena, ale aktualnie można go kupić w sklepie producenta jeszcze taniej, bo za 39,99 dolarów (~145 złotych).