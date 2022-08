Tak szybkiego dysku SSD Samsunga jeszcze nie było

Samsung ma w swojej ofercie masę dysków SSD, zarówno na interfejsie PCIe, jak i SATA. Najnowsza propozycja koreańskiego producenta jednak wyróżnia się na tle całej reszty, ze względu na swoje możliwości, wynikające ze specyfikacji. Model 990 Pro jest bowiem obecnie najszybszym SSD marki na interfejsie PCIe 4.0.

Samsung 990 Pro, czyli najszybszy SSD producenta

Południowokoreański producent pokazał światu swój najnowszy dysk SSD, który wyróżnia się na tle innych jego propozycji. Jednostka będzie standardowo wykorzystywała interfejs PCI-Express 4.0 x4 i protokół NVMe w wersji 2.0. Całość bazuje na pamięciach V-NAND 3-bit TLC z autorskim sterownikiem Samsunga (a nie rozwiązaniem Phisona).

Samsung 990 Pro jest obecnie najszybszym nośnikiem SSD producenta, który oferuje naprawdę wysokie prędkości odczytu i zapisu sekewncyjnego – odpowiednio 7450 MB/s i 6900 MB/s. Tak szybkiego rozwiązania Koreańczycy jeszcze nie mieli w ofercie – wartości bardzo zbliżają się do maksymalnej teoretycznej prędkości odczytu PCIe 4.0 x4, która wynosi 8 GB/s.

źródło: Samsung

Prędkości te oferowane są niezależnie od wersji pojemnościowej, a będą dostępne trzy warianty: 1 TB, 2 TB i 4 TB. Różnią się one jednak od siebie limitami zapisu danych (TBW), gdzie dla modelu 1 TB to 600 TB, 2 TB – 1200 TB, zaś 4 TB – 2400 TB. Urządzenie standardowo zostało wyposażone w technologię szyfrowania danych AES 256-bit, a także TCG/Opal V2.0.

Energooszczędny i chłodny

Producent twierdzi, że Samsung 990 PRO za sprawą architektury nowego sterownika ma być bardzo energooszczędny. Ponadto poprawia on efektywność energetyczną dysku SSD, zwiększając ją nawet o 50% w porównaniu z modelem 980 PRO. Może przydać się to w laptopach, gdzie nie dość, że zwiększy wydajność urządzenia, to jeszcze wydłuży żywotność baterii.

Co więcej, do sprzedaży trafi wersja dysku Samsung 990 PRO z niklową powłoką, a także z dodatkowym radiatorem, wspomagającym odprowadzanie ciepła z komponentu. Na początku zadebiutują jednak wersje 1 TB i 2 TB – w październiku, natomiast w przyszłym roku do linii dołączy model 4 TB. Ceny nie są jeszcze znane.