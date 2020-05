Microsoft Surface Duo nie powali Was specyfikacją

Microsoft Surface Duo jest czymś, co nie sposób jednoznacznie określić. Najbliżej mu do składanego smartfona z Androidem (jak ZTE Axon M), lecz sam Panos Panay podczas jego prezentacji powiedział, że „to po prostu Surface”. Urządzenie skierowane będzie do dość wąskiej grupy odbiorców, na pewno nie fanów wyśrubowanej specyfikacji technicznej.

Microsoft Surface Duo wywołuje u mnie mieszane uczucia. Z jednej strony rozumiem, że producent chce uzupełnić swoją ofertę o smartfonotablet z Androidem, ale z drugiej nie jestem przekonany, czy jego forma jest optymalna. Brak choćby malutkiego ekranu na zewnątrz może być dotkliwy dla właścicieli sprzętu, nawet jeśli Microsoft planuje ułatwić życie użytkownikom.

W mojej (subiektywnej) opinii Microsoft Surface Duo skierowany będzie przede wszystkim do posiadaczy innych urządzeń z serii Surface, ponieważ producent może mieć problem, aby przekonać do jego zakupu innych klientów. Na ten sprzęt na pewno nie zwrócą uwagi fani wyśrubowanej specyfikacji technicznej.

Microsoft Surface Duo – specyfikacja

Gigant z Redmond do tej pory ujawnił tylko garstkę informacji na temat parametrów tego urządzenia. Zapowiedział, że zostanie ono wyposażone w dwa ekrany dotykowe o przekątnej 5,6 cala i rozdzielczości 1800×1350 pikseli każdy ze wsparciem dla obsługi rysikiem Surface Pen, a do tego zaoferuje „aparat światowej klasy”.

Jak informuje serwis Windows Central, wspomniany aparat ma mieć rozdzielczość 11 Mpix (f/2.0; 1,12 µm) i być umieszczony nad jednym z ekranów. Dzięki temu, że zawiasy w Microsoft Surface Duo pozwolą na swobodne obracanie obu wyświetlaczy, będzie on mógł służyć zarówno do robienia portretów i zdjęć otoczenia, jak i selfie oraz jako narzędzie do rozmów wideo.

Na pokładzie Microsoft Surface Duo nie znajdzie się więcej aparatów, więc możliwości fotograficzne będą raczej ograniczone. To nie zadowoli wymagających użytkowników, podobnie jak zastosowanie nie najwydajniejszego procesora na rynku – sercem tego urządzenia ma być ośmiordzeniowy Qualcomm Snapdragon 855, na dodatek bez dodatkowego modemu Snapdragon X50, co oznacza brak obsługi sieci 5G.

Microsoft Surface Duo podobno zaoferuje też 6 GB RAM i w zależności od wersji 64 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej bez (!) możliwości rozszerzenia, co jest niezrozumiałym posunięciem, ale być może producent chce w ten sposób zachęcić użytkowników do używania chmury OneDrive, bo miejsce na slot na malutką microSD na pewno by się znalazło.

Microsoft Surface Duo ma zaoferować również czytnik linii papilarnych, slot na kartę nano SIM i port USB-C, który posłuży też do ładowania baterii o pojemności… 3460 mAh (choć prywatnie mam nadzieję, że serwis źródłowy się pomylił i w rzeczywistości będą dwie takie baterie, bo jedna nie obiecuje zbyt wiele). Zabraknie natomiast modułu NFC i obsługi ładowania indukcyjnego.

Specyfikacja Microsoft Surface Duo jest rozczarowująca. Uratować ten sprzęt może jedynie cena, ale znając politykę cenową tego producenta, raczej nie ma co liczyć na atrakcyjną wycenę.

Na koniec warto przypomnieć, że Microsoft początkowo zapowiadał, że Surface Duo trafi do sprzedaży na święta Bożego Narodzenia 2020 roku, ale według ostatnich doniesień może on być dostępny w sklepach już latem (choć możliwe, że pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 pokrzyżowała plany Amerykanom).

Źródło: Windows Central